Arranca de forma presencial el nuevo curso de manipulación de alimentos

El Municipio de Almirante Brown informó que el próximo jueves 21 de abril arranca de forma presencial un nuevo curso gratuito de manipulación de alimentos. Esta es la primera edición del curso con clases presenciales ya que en pandemia se dictó de manera virtual. Abierto a la comunidad, dicho capacitación se llevará adelante en el salón Azul de la Casa Municipal de la Cultura, ubicada en Esteban Adrogué 1224, Adrogué los días jueves 21 (primera parte) y 28 de abril (segunda parte), a partir de las 14 horas. “El objetivo es acercarle a la comunidad vinculada a la producción, manipulación y el expendió de comestibles, conceptos y pautas que garanticen la seguridad y salubridad de los productos”, indicó el intendente interino Juan Fabiani, al tiempo que Mariano Cascallares añadió: “Seguimos impulsando herramientas para generar más producción y más trabajo”.. Quienes quieran inscribirse deberán hacerlo ingresando a https://forms.gle/8VJLk6HfND9Z1bi77 y completando el formulario correspondiente. Los cupos son limitados. Cabe señalar, que el Código Alimentario Argentino (Ley Nº 18.284), establece que “toda persona que realice actividades por las cuales esté o pudiera estar en contacto con alimentos, en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten, comercialicen y/o enajenen alimentos, o sus materias primas, deberán poseer un Carnet de Manipulador de Alimentos”. Este carnet será otorgado por las autoridades sanitarias de cada jurisdicción con una vigencia de 3 años y tendrá validez en todo el territorio nacional. El único requisito para obtener dicho carnet es cursar y aprobar un Curso de Manipulación Segura de Alimentos dictado por capacitadores reconocidos por estas autoridades. Para más informes dirigirse de 9 a 14 horas a la Dirección de Bromatología (Rosales 1312 -Primer Piso), Adrogué. Teléfono 4238-8014/8016 o bien comunicarse al 5034-6200 Interno 639

