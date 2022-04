Alberto Fernández y Fabiola Yañez presentaron a su hijo: “Es un oasis en un tiempo tan difícil”

El presidente Alberto Fernández y la primera dama Fabiola Yañez presentaron este jueves en sociedad a su primer hijo Francisco, que nació en la madrugada del lunes pasado, y fueron dados de alta del sanatorio en “perfecto estado de salud”. Tras recibir el alta médica este mediodía tras tres días de internación, el Presidente y la Primera Dama brindaron una conferencia de prensa en el sanatorio Otamendi para presentar a su primer hijo Francisco Fernández Yañez, quien nació a la 1.21 de la madrugada del pasado lunes 11, por cesárea, y con un peso de 3.510 gramos. El Presidente y la Primera Dama presentaron a Francisco: “Es un oasis en un tiempo tan difícil” VER VIDEO Luego de las fotos protocolares, el Presidente manifestó: “Estoy feliz, contento y es un oasis en un tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Es una alegría que Dios nos ha dado”. “Es un momento de mucha felicidad para nosotros. En estos tres días –que estuvo internado junto a su pareja e hijo- goberné desde el sanatorio. Hice venir a mis colaboradores aquí porque quería acompañar a Fabiola, en esto que tenemos que acostumbrarnos los hombres en compartir las tareas de cuidado de nuestros hijos con las mujeres”, manifestó, y agregó: “Además debemos acompañarlas en este momento donde las mujeres son las que pasan ese momento”. Francisco nació el lunes. Foto: Pablo Añeli. Fernández agradeció a todo el equipo médico de Presidencia y al personal de salud del sanatorio porteño, como así también a todos los que le enviaron las salutaciones y concluyó: “Bienvenido, Francisco”. En tanto, Fabiola Yañez también agradeció a los médicos y señaló que el nacimiento de su primogénito “es una alegría enorme porque todo salió muy rápido y perfecto”. “Mejor imposible en las condiciones que nació Francisco, que fueron fantásticas. Está sanísimo y estamos muy felices”, agregó la Primera Dama. Minutos antes de la presentación ante la prensa, se difundió un comunicado de la Unidad Médica Presidencial, firmado por el director de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra, en el que se informó que Yañez y Francisco recibieron esta mañana el alta médica por parte de los profesionales del sanatorio Otamendi y ambos se encuentran en “perfecto estado de salud”. El relato del nacimiento Horas después del nacimiento de su segundo hijo el lunes pasado, el Presidente manifestó en declaraciones a radio Diez haber vivido el nacimiento como “un momento de mucha felicidad y muy gratificante”. “El nacimiento de un hijo es un momento único. Yo decía que el momento más feliz era cuando Tani (Estanislao) había nacido. Hoy fue un segundo momento igual a ese”, confió el Presidente sobre la llegada de Francisco el pasado lunes. Respecto a los momentos previos al nacimiento, relató: “Sabíamos que Fabiola estaba en fecha, sabíamos que en cualquier momento venía el nacimiento. Los médicos habían previsto como fecha tope el 20 de abril y el domingo a la noche ella me dijo que sentía como que se le endurecía la panza y llamamos al médico”.

