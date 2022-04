El municipio lanzó controles sanitarios y recomendaciones para el consumo de pescado

Ante la llegada de la Semana Santa, cuando la demanda y el consumo de pescados y mariscos se incrementan, el Municipio de Almirante Brown a través de su Dirección de Bromatología recomendó la compra de estos productos frescos o congelados en comercios habilitados. La Comuna que conduce el intendente interino Juan Fabiani sugirió que la adquisición de pescados deberá realizarse en comercios habilitados que presenten buena higiene general y exhiban sus productos frescos, conservados en abundante hielo (cubiertos) o congelados. Se recomienda no comprar productos de “elaboración casera y/o artesanal” que no estén debidamente registrados y autorizados. El pescado es un producto perecedero dado que se puede alterar con facilidad si no se tienen en cuenta algunos cuidados al momento de la compra y de su conservación. Una vez adquiridos, los pescados y mariscos deben transportarse directamente al domicilio y refrigerarlos inmediatamente para evitar el corte de la cadena de frío. El pescado fresco puede conservarse de 1 a 2 días en heladera y hasta tres meses en freezer. Los productos congelados deben conservarse en freezers (-18º C). En caso de carecer de ellos, guardarlos en el congelador y consumirlos en el día. Evitar descongelar y volver a congelar los pescados y mariscos. Al descongelarlos no hacerlo a temperatura ambiente y una vez preparados, consumirlos lo antes posible. Es preferible consumir los pescados bien cocidos, especialmente aquellas personas más susceptibles (mujeres embarazadas, niños, ancianos e inmunosuprimidos). Se destacó que las latas de conserva de productos pesqueros, al igual que otros enlatados, no deben presentar abolladuras, ni estar hinchadas ni oxidadas. Hay que tener en cuenta los rótulos, procedencia y fecha de vencimiento. “En esta Semana Santa cuidamos a nuestra gente difundiendo estas recomendaciones y realizando los controles sanitarios de rigor en Almirante Brown”, indicó Mariano Cascallares. El pescado fresco deberá presentar: -Un ligero olor marino, nunca con aroma a amoníaco. -Los ojos deben estar siempre brillantes, salientes- pupila oscura-, no hundidos. -La carne debe ser firme y elástica al tacto, bien adherida a los huesos y que no se desprenda al ejercer presión con los dedos. -Las escamas deben estar unidas entre sí, bien adheridas a la piel, con brillo metálico y no viscosas. -Las branquias deben ser de color rosado/ rojo intenso, húmedas y brillantes sin sustancias viscosas, con olor suave a mar o río. -La cavidad abdominal debe estar completamente eviscerada y limpia, superficie sin desgarres y lustrosa. Inspecciones y controles bromatológicos El Municipio, a través de la Dirección de Bromatología, intensifica durante Semana Santa los operativos de control sanitario no solo en pescaderías sino en otros comercios como granjas y carnicerías para notificar que no pueden vender pescado. El objetivo de los controles es verificar que los negocios cumplan con todas las condiciones sanitarias, normas vigentes y además que la mercadería que tengan para la venta encuadre dentro del rubro habilitado. Durante los operativos se observa además la higiene de las instalaciones, características organolépticas del pescado, conservación adecuada -temperatura y almacenamiento correcto- sin riesgo de contaminación cruzada; procedencia de la mercadería y documentación habilitante de los locales.

