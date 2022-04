Nuevas recomendaciones para el uso de tapabocas en provincia de Buenos Aires

El Gobierno bonaerense oficializó hoy las nuevas recomendaciones para el uso de tapabocas, con la continuidad de la obligatoriedad en el transporte público y el carácter optativo en espacios laborales y la escuela para quienes la utilización “implica alguna dificultad”. Las recomendaciones de la Provincia se desprenden de las decisiones tomadas por el Consejo Federal de Salud (Cofesa) el último 18 de marzo, cuando se acordó continuar con el uso de barbijo en espacios cerrados y asegurar ventilaciones, entre otras medidas para la prevención de enfermedades respiratorias. A través de la resolución 1414/2022 del Ministerio de Salud, el Gobierno bonaerense recomendó hoy “la utilización del tapabocas o barbijos, en espacios cerrados, como medida para la prevención de transmisión del coronavirus Covid-19 y otras enfermedades respiratorias agudas”. Asimismo, estableció “la obligatoriedad del uso del tapabocas o barbijo en el transporte público de pasajeros” y dispuso “el carácter optativo” en el trabajo, espacios recreativos y escuelas “para aquellas personas cuyo uso implica alguna dificultad”. En sus considerandos, la normativa explica que la medida se da en un contexto de caída sostenida de contagios. “Actualmente se registra un descenso marcado de la curva de casos, con un promedio diario semanal de casos de 819, lo que equivale al 1,86 % de los casos en el pico de la tercera ola y al 6,82 % del de la segunda ola”, explica.

