El Índice de Precios al Consumidor registró una suba del 6,7% en marzo

El índice de precios al consumidor registró en marzo un incremento de 6,7%, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, la inflación minorista acumuló una suba del 16,1% en el primer trimestre del año y del 55,1% en los últimos 12 meses. Tres rubros lideraron la suba: Educación con un alza del 23,6%, debido al incremento de las cuotas de los colegios privados; Prendas de vestir y Calzado, con un avance del 10,9%, por el cambio de temporada; y Vivienda, agua, electricidad y gas, con un aumento de 7,7%, por el ajuste de tarifas. A esto se sumó la suba de 7,2% en Alimentos y bebidas no alcohólicas, la división que finalmente tuvo la mayor incidencia en el resultado de marzo del índice en todas las regiones del país. En este ítem se destacaron el aumento de Pan y cereales; Leche, productos lácteos y huevos; Carnes y derivados; y Azúcar, dulces, chocolate, golosinas, precisó el Indec. Luego de que el Indec informara los datos de marzo, desde el Palacio de Hacienda señalaron que la inflación “se aceleró impulsado también por el contexto internacional”. En marzo, los precios “Regulados” aumentaron 8,4% y resultaron “el mayor incremento” del mes, ya que, en promedio, aportaron 1,5 puntos porcentuales de la medición. Le siguió en importancia el IPC Núcleo, con el 6,4%, en tanto los productos y servicios Estacionales registraron un incremento de 6,2%, fundamentalmente por el alza de Prendas de vestir y calzado.

