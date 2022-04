Con la instalación del obrador, arranca la construcción del paso bajo nivel de Calzada

El Municipio de Almirante Brown anunció que ya fue instalado el obrador y que están próximas a comenzar las obras del nuevo paso bajo nivel en la calle Presidente Perón en la localidad de Rafael Calzada. Es el cuarto paso bajo nivel en construcción en forma simultánea en nuestro distrito. Desde la gestión del intendente interino Juan Fabiani precisaron que el obrador fue colocado en el espacio ubicado a pocos metros del actual cruce, frente a la Plaza Güemes, en el marco de una histórica obra que descongestionará por completo una zona con abundante circulación vehicular. “Gracias al presidente Alberto Fernández y a los ministros Alexis Guerrera y Gabriel Katopodis está comenzando una obra trascendental para nuestros vecinos y vecinas en un Almirante Brown donde las mejoras se continúan multiplicando”, sostuvo el diputado provincial Mariano Cascallares. El nuevo paso bajo nivel en Rafael Calzada será de doble mano, contemplará el traslado de todo tipo de vehículos y se construirá en la intersección de la calle Presidente Juan Domingo Perón y las vías del Ferrocarril General Roca, en el ramal Temperley – Bosques. El plazo de ejecución es de 18 meses. Cabe recordar que en simultáneo se están llevando adelante las obras en el paso bajo nivel de la avenida San Martín, en el límite de las localidades de Burzaco y Adrogué; en la calle Diehl de Longchamps y también el Viaducto de la Rotonda Los Pinos, cuyos trabajos avanzan a todo ritmo.

