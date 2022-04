Cascallares, Fabiani y Merediz recorrieron una fabrica de calzado y visitaron el Parque Industrial

El diputado bonaerense Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, visitaron junto con el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores de la Nación, Guillermo Mederiz, la sede de la Comisión Mixta del Parque Industrial de Burzaco donde se llevó adelante una capacitación junto a industriales del distrito y posteriormente visitaron una empresa que fabrica calzado en la localidad de Malvinas Argentinas. La actividad comenzó en la sede del Sector Industrial Planificado de Almirante Brown (SIPAB) ubicado en el cruce de Luis María Drago y Carlos Viel, donde se llevó adelante una Jornada de Difusión en el marco del Programa PROCER sobre “Transformación Digital e Innovación Productiva”. La charla, que tuvo como objetivo incrementar el acceso de las pymes a programas nacionales y subnacionales de financiamiento, incluyó el diseño y puesta en marcha de una plataforma digital de comunicación de los programas existentes, talleres y seminarios de actualización y la realización de consultorías para la elaboración y presentación de proyectos productivos. “Cuando comenzamos con Mariano (Cascallares) en 2015 teníamos muchos desafíos en la gestión y uno era potenciar el Parque Industrial de Burzaco. Para nosotros los empresarios son una parte muy importante porque dan trabajo y nuestro objetivo es acompañarlos, por eso iniciativas como esta que permiten incorporar herramientas para que sigan creciendo nos parecen centrales”, sostuvo Juan Fabiani. En esa línea se expresó Mariano Cascallares, quien destacó que esta es “una de las tantas jornadas que realizamos de forma articulada con Guillermo (Merediz) y el Gobierno Nacional con el objetivo de fortalecer y potenciar a nuestro Parque Industrial”. Merediz, en tanto, apuntó: “Siempre me gusta venir a Almirante Brown porque siento un espíritu industrial y una búsqueda permanente por crecer e innovar. Este Parque tiene una densidad tecnológica y productiva muy importante y eso es porque está conformado por hombres y mujeres que tienen sus objetivos muy claros”. Comentó, asimismo, que en los últimos dos años se entregaron 6.200 créditos a empresarios y empresarias locales. De las actividad participó también la subsecretaria de Financiamiento y Competitividad PyME, Laura Tuero, la directora nacional de Desarrollo Regional PyME, Karina Pérez; el presidente de la Comisión Mixta SIPAB, Hernán Pereyra; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el secretario de Producción y Formación Profesional, Federico Sassone; el subsecretario para el Desarrollo Productivo y el Comercio, Marcelo Tricarico y la subsecretaria General de la Universidad Nacional de Almirante Brown, Luciana Boroccioni. También dijeron presente la directora de Desarrollo Industrial, Gabriela Pellegrini: el coordinador del Centro PyME de la Universidad Nacional de Almirante Brown, Oscar Galante; el coordinador de la Unidad de Transformación Digital (UTD), Alberto Briozzo; la delegada de Burzaco, Andrea Capasso y empresarios del Parque Industrial de Burzaco. Posteriormente las autoridades se trasladaron a la empresa Douglas S.A. ubicada en Policastro N°2363, en la localidad de Malvinas Argentinas, la cual recibió un importante crédito para la adquisición de maquinarias y tecnología para potenciar la productividad. Allí, Cascallares, Fabiani y Merediz fueron recibidos por el socio fundador de la industria, Carlos Galán; el presidente de Douglas S.A, Carlos Galán hijo y la delegada de Malvinas Argentinas, Antonella Napoli. Cabe destacar que la Empresa Douglas S.A inició sus actividades en 1991 en la industria del calzado. Desde el 2005 son dueños de la marca Dufour y cuentan con una planta de más de 35 trabajadores y trabajadoras.

