Lomas: Fundación Si lanza colecta para recolectar abrigo

Una nueva colecta de ropa de abrigo lanzó la Fundación Sí, sede Lomas de Zamora, con el objetivo de poder ayudar a las personas que viven en la calle y a distintos merenderos de cara a la llegada del invierno. Maximiliano Pascual, voluntario de la fundación, comentó: “Necesitamos todo tipo de ropa de abrigo como frazadas, mantas, camperas para hombre y mujer. También seguimos juntando alimentos y todo lo necesario para las meriendas de las instituciones sociales que apadrinamos”. En las recorridas de todos los jueves se encargan de entregar la ropa de abrigo para que las personas en situación de calle puedan pasar sus noches sin padecer las bajas temperaturas. “Ya estuvimos recibiendo algunas donaciones y por eso, el jueves pasado pudimos entregar dos frazadas que ya nos venían pidiendo”, aseguró Pascua en diálogo con La Unión. Necesitamos todo tipo de ropa de abrigo como frazadas, mantas, camperas para hombre y mujer. También seguimos juntando alimentos y todo lo necesario para las meriendas de las instituciones sociales que apadrinamos. En tanto, para que todos los vecinos tengan la posibilidad de ayudar, la fundación puso a disposición tres puntos de acopio para que puedan dejar sus donaciones en el lugar más cercano a sus domicilios. Juntarse con amigos o con familia para poder brindar una ayuda más grande, también es una de las opciones recomendadas porque muchas veces se generan grupos en los que cada integrante realiza una donación y luego uno de ellos se encarga de llevar todo al lugar de acopio. En este momento, los lugares para dejar este tipo de donaciones son: panadería La Princesita ubicada en Ituzaingó 2170, Temperley, y el horario para acercarse es de 8 a 13 y de 17 a 21. También se puede ir a Estudio Inmobiliario Diego Malizia, en Las Heras 333/335, Banfield de lunes a viernes en el horario de 9 a 17. Por último, los vecinos cerca de Camino Presidente Perón 2237, Lomas, pueden dejar sus donaciones en Veterinaria DA.NO, todos los días de 10 a 19. Lo que se vaya juntando será entregado en las recorridas nocturnas de los jueves en el que esperan además que se sumen voluntarios. Solamente hay que llevar un termo con agua caliente: el punto de encuentro es Avenida Alsina y Balcarce a las 19.30. Todos los años se realizan este tipo de colectas que son fundamentales para asistir a las personas en situación de calle y a los chicos que todos los días van a tomar una copa de leche a merenderos de la zona.

