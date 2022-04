EL obispo Jorge Lugones bendijo al equipo del sistema de emergencias medicas 107 AB

El diputado bonaerense Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, visitaron junto con el Obispo de la Diócesis de Lomas de Zamora, Jorge Rubén Lugones, las instalaciones del 107 AB en la localidad de Adrogué, donde Monseñor Lugones realizó una bendición para todo el equipo de profesionales y agradeció el enorme trabajo realizado durante la pandemia. La emotiva jornada se realizó en el establecimiento del Centro de Emergencias ubicado en Diagonal Toll N°1565, donde Lugones llevó adelante una oración y bendijo las instalaciones, los vehículos y a los profesionales que cada día se desempeñan en este importante lugar para la salud de toda la comunidad. Durante la actividad Juan Fabiani destacó y agradeció el “enorme trabajo realizado por el equipo de salud del 107 AB, quienes estuvieron en primera línea contra el Covid-19”, al tiempo que Mariano Cascallares subrayó su “compromiso constante con la comunidad y sobre todo en estos dos años de pandemia”. El sistema de Emergencias Médicas 107 AB del Municipio de Almirante Brown lleva adelante más de 10 mil asistencias anuales en las 12 localidades brownianas. Cabe destacar que monseñor Lugones nació en la localidad de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, el 31 de julio de 1952 y desde el 22 de noviembre de 2008 se desempeña como el quinto obispo diocesano de Lomas de Zamora. De la actividad participaron también el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva; el secretario de Salud, Walter Gómez; la subsecretaria de Redes Integrales de Servicios de Salud, Mariana Ávila; el director General de Emergencias, Alejandro Peyrolou; el coordinador de Emergencias, Walter Talavera, y la delegada de Adrogué, María José Zandonadi, entre otras autoridades.

Both comments and pings are currently closed.