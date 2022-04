Condena firme. Se entregó el hijo del periodista Eduardo Aliverti para cumplir su pena de prisión efectiva

Pablo García, hijo del periodista y locutor Eduardo Aliverti, se entregó esta noche para cumplir la pena de tres años y medio de prisión como único responsable de la muerte de Reinaldo Rodas, un ciclista al que atropelló y mató con su auto cuando circulaba por la autopista Panamericana el 16 de febrero de 2013. Aún no se definió en qué cárcel estará, pero ya se sabe cuándo cancelará su deuda con la ley: el 10 de octubre de 2025. La semana pasada, y tras cinco años de trámite procesal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la sentencia que le había impuesto el Tribunal de Casación bonaerense, en revisión del fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N°6 de San Isidro, que el 21 de abril de 2017 le había aplicado una pena de cuatro años de cárcel y del doble de tiempo de inhabilitación para conducir motovehículos. El fallo con la resolución del máximo tribunal del país llegó hoy al TOC 6; luego de revisar que no quedaran planteos pendientes, el tribunal dictó la orden de detención. Enterado de eso, el abogado defensor de García, Adrián Albor, resolvió que el hijo del periodista se presente en la comisaría 1ª de San Isidro. Impacto y espanto El 16 de febrero de 2013, García conducía su auto por la Panamericana, en dirección a la ciudad de Buenos Aires, cuando en el kilómetro 52 de la autopista, en Escobar, embistió a Rodas, que se dirigía en bicicleta a tomar su servicio diario como vigilador privado. El impacto fue de tal magnitud que la víctima atravesó el parabrisas del auto de García, que en lugar de detenerse, prosiguió la marcha durante 17 kilómetros hasta que fue detenido en la estación de peaje de Pablo Nogués, partido de Malvinas Argentinas. Peritajes posteriores revelaron que García conducía en estado de ebriedad (tenía 1,45 gramos de alcohol en sangre, el triple del máximo permitido por ley) y que condujo 15 minutos con el cadáver de Rodas atravesado en su parabrisas. Cuatro años después del hecho, los jueces María Angélica Etcheverry, Federico Tuya y Débora Ramírez, del TOC N°6 de San Isidro, declararon a García culpable del delito de homicidio culposo agravado por conducción imprudente y antirreglamentaria. Además de la pena de cuatro años de prisión, lo inhabilitaron para conducir vehículos por ocho años. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) hizo efectiva la medida al día siguiente del fallo. Los jueces dejaron constancia de que se le permitiría a García seguir en libertad porque ni la fiscalía (que había pedido 8 años de cárcel) ni las querellas –postularon la condena a 15 años– habían solicitado que se dispusiera su detención en forma inmediata en caso de resultar sentenciado. En marzo de 2018, la Sala IV de Casación bonaerense confirmó la condena, pero redujo la condena de cuatro años a tres años y seis meses de cárcel. Contra ese fallo, la defensa de García planteó un recurso que el jueves pasado la Corte Suprema declaró

