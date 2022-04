Llavallol, preparan un Vía Crucis abierto a la comunidad

Los integrantes de la ONG No Seas Pavote de Lomas están preparando una jornada religiosa que se desarrollará este viernes en Llavallol. Se trata del tradicional vía crucis que estará adaptado y representado principalmente por los muchachos del Centro Barrial Tinku y además en esta oportunidad se sumarán mujeres de la Casa Magdalena, Teresita y un niño del Hogar Guadalupe que son todos parte de No Seas Pavote. “La idea es poder celebrar, orar y acompañarnos en el camino de la cruz de Jesús”, explicó el responsable de la ONG, Sebastián Ferraro. El punto de encuentro para acompañar el vía crucis será la Plaza El Ombú ubicada en Dean Funes y Marcos Sastre, Llavallol, a las 19. La idea es poder celebrar, orar y acompañarnos en el camino de la cruz de Jesús. “Se trata de una celebración comunitaria ya que concluiremos en el espacio del Centro Barrial Tinku donde invitaremos a todos los presentes a compartir una cena”, detalló Ferraro. El vía crucis que se hará por las calles de Llavallol ya se realizó en la misma fecha el año pasado y esta vez quieren repetir “el camino de Jesús”. En tanto, adelantaron que ya está elegido quien representará a Jesús en la cruz. “Alexis que es parte de Tinku será quien va a hacer la representación más importante”, anticiparon. Quienes quieran acompañar simplemente deberán acercarse a la Plaza El Ombú el día y horario ya especificado. No Seas Pavote es una Asociación Civil para la Integración Social sin fines de lucro que cuenta con varias instituciones en distintos barrios de Lomas dedicadas a contener, asistir y entender distintas problemáticas de sectores vulnerados. Sus diversas tareas comenzaron en 2008, aunque la fecha de aprobación de la entidad jurídica es en el 2012. No Seas Pavote surge de la inquietud de los jóvenes del Colegio Sagrado Corazón de Lomas de Zamora. Son jóvenes que se animaron a mirar el mundo, la realidad, con otros ojos, con una mirada compasiva, esperanzadora y transformadora.

Both comments and pings are currently closed.