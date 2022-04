Fabiani y Cascallares presentes en la fiesta de la Asociación Japonesa y la Solidaridad

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, y el diputado provincial Mariano Cascallares participaron junto a integrantes del equipo municipal de la 10° edición del Burzaco Matsuri organizado por la Asociación Japonesa de Burzaco. La tradicional celebración, que volvió a convocar a miles de vecinos luego de la pandemia, no sólo fue una excelente oportunidad para acercarse a la cultura nipona con sus danzas, su gastronomía y su música. Además, permitió practicar la solidaridad con instituciones educativas de nuestro distrito. En efecto, la Asociación Japonesa de Burzaco, en un trabajo conjunto con el Municipio de Almirante Brown, concretó la donación de equipamiento a la Escuela Primaria N° 31 “Perito Moreno” de Glew y la Escuela Primaria N° 11 “Williams Morris” de Ministro Rivadavia. “Continuamos ampliando lazos con la comunidad japonesa local y por eso participamos de esta tradicional fiesta de nuestro distrito”. indicó Juan Fabiani, mientras que Mariano Cascallares acotó: “decimos presente acompañando a esta querida institución y también haciendo realidad la solidaridad en beneficio de nuestros establecimientos educativos brownianos”. Destacó además Mariano Cascallares que la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró su beneplácito por la 10° edición del Burzaco Matsuri que realizó la Asociación Japonesa de Burzaco. Durante gran parte de la jornada de ayer domingo, el Predio Deportivo Kyowaen de la localidad de Burzaco fue el escenario de coloridas y numerosas actividades artísticas y culturales, muestras de comidas típicas y de la música nipona. El marco lo dio el público y las familias que colmaron las instalaciones. Entre las autoridades presentes se destacaron el presidente de la Asociación Japonesa de Burzaco, Gaja Masateru; el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Japón en Argentina, Nakamas Takahairo; el presidente del Concejo Deliberante browniano, Nicolás Jawtuschenko; el subsecretario de Gobierno municipal, Mauricio Tomas; el director de Relaciones Institucionales, Víctor Caparelli; y la delegada de Burzaco, Andrea Capasso.

Both comments and pings are currently closed.