Con fuerte presión de los alimentos, la inflación del primer trimestre se estima cerca del 14%

El INDEC revelará la inflación de marzo el próximo miércoles, que según estimaciones privadas se ubicará entre 5,5% y 6%, acumulando un importante alza para el primer trimestre del año, ya que en enero el IPC había marcado un 3,9%, mientras que en febrero alcanzó el 4,7%, por lo que en la suma se mostrará en torno al 14%. La creciente presión inflacionaria provocó que las expectativas de inflación de los agentes económicos se disparen en marzo y trepen a 59,2% para 2022, 4,2 puntos por encima de las expresadas en febrero, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado que elabora el Banco Central, con datos recogidos durante los últimos días del mes pasado. El promedio de los encuestados, arroja que para marzo, la inflación se ubicó en 5,5%. Un estudio más dramático la ubicó cercana al 7%, así se desprende del Índice Estadístico de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) estimó que la inflación de marzo se disparó al 6,8%, impulsada por los precios de los alimentos, que crecieron hasta 9% durante ese mes. El pasado jueves el Instituto de Estadística porteño dio a conocer la inflación de marzo en la Ciudad de Buenos Aires, que alcanzó el 5,9%, y de esa forma el primer trimestre cerró con una variación de precios de 14,6% y frente a marzo de 2021 el incremento fue de 54,1%. Un anticipo de lo que se prevé a nivel país. En el Gobierno nacional se empiezan a hacer públicas las diferencias con respecto a cómo encarar el tema y al nivel de responsabilidades de los actores que forman parte de las decisiones en materia de inflación. El secretario de Comercio Interior Roberto Feletti, días atrás había anticipado que el índice de marzo “va a dar mal”, mientras que en la última semana apuntó directamente al ministro de Economía, Martín Guzmán, al expresar que “controlar la inflación es tarea de la macroeconomía, del diseño del Ministerio de Economía” y al advertir que si el titular de Hacienda no toma medidas “esto se va a poner feo”.

