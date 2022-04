Boleto estudiantil para alumnos de la UNLZ, cómo tramitarlo

La Universidad Nacional de Lomas de Zamora otorga el boleto estudiantil nuevamente para todos los alumnos de las facultades. Tras los dos años del cierre obligatorio de la universidad por la emergencia sanitaria, producto del Covid, desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNLZ anunciaron que se volvió a activar el beneficio junto con la vuelta a la presencialidad. Además, aclararon que quienes ya estén inscriptos en otras convocatorias, no es necesario que vuelvan a anotarse, ya que contarán con el descuento. ¿CÓMO OBTENER EL BENEFICIO? Los alumnos regulares 2022 deben ingresar a la página web: www.boleto.unlz.edu.ar y allí completar el formulario de inscripción. El secretario de Asuntos Estudiantiles, Orlando Ledezma, aseguró: “Ya está activo el beneficio que se obtiene automáticamente. El monto pasa directamente a la tarjeta SUBE asignada”. Una vez realizada la inscripción, hay que esperar que se realice la acreditación al siguiente mes. Por eso, es sumamente importante cargar correctamente el número de la SUBE y para la acreditación de la misma hay que colocar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE (TAS), que se encuentran en cada una de las facultades. Ya está activo el beneficio que se obtiene automáticamente. El monto pasa directamente a la tarjeta SUBE asignada. En tanto, los requisitos para acceder al beneficio son: tener la tarjeta SUBE registrada con el nombre del la persona que cursa en la facultad, ser alumno regular de la universidad (en el caso de los ingresantes deberán acreditar haber finalizado el nivel medio, sin adeudar materias); residir en la provincia de Buenos Aires a una distancia mayor a dos mil metros de la UNLZ y no poseer título universitario o terciario. Ante cualquier duda o consulta hay que comunicarse con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles a través del siguiente mail: boleto@unlz.edu.ar

