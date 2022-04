Cascallares supervisó obras de pavimentación y la construcción de viviendas

Durante el fin de semana, el diputado bonaerense Mariano Cascallares recorrió distintas obras que están actualmente en marcha en la localidad de Malvinas Argentinas, entre ellas la pavimentación de la calle José Ingenieros y las nuevas viviendas en Barrio Lindo 1 y 2. También anticipó la inminente construcción de un nuevo Polideportivo Municipal con Natatorio en esa zona de nuestro distrito. La obra de pavimentación consta de dos cuadras en José Ingenieros entre Macedonio Rodríguez (también asfaltada recientemente) y Polonia, además de la colocación de luminarias con tecnología LED. Allí, Cascallares dialogó con los vecinos y vecinas frentistas sobre esta mejora para el barrio y sobre los avances proyectados. “Con Juan Fabiani y con el equipo del Municipio seguimos avanzando con obras muy importantes que buscan mejorar la calidad de vida, esta vez en Malvinas Argentinas. Entre ellas la pavimentación de un tramo de José Ingenieros, la construcción de 573 viviendas en Barrio Lindo 1 y 2 y también un nuevo polideportivo con natatorio, que será el tercero de nuestro distrito”, sostuvo Mariano Cascallares. En este sentido, a pocos metros de la obra de pavimentación, avanza a todo ritmo la construcción de 573 viviendas en articulación con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, de las cuales 244 se encuentran en la zona de Barrio Lindo 1, cuyo avance de obra es de un 80 por ciento, y otras 329 en Barrio Lindo 2. Esta importante mejora se efectúa en el marco del programa de relocalización de la población en riesgo ambiental que vive a la vera de los arroyos de la cuenca Matanza-Riachuelo, que promueve ACUMAR. Dichas viviendas están destinadas a familias que viven en situación de riesgo a orillas del arroyo Del Rey que atraviesa el distrito. Cabe destacar que los nuevos barrios contarán con red de agua, cloacas, gas, además de pavimento, alumbrado, veredas y desagües pluviales, entre otros servicios. Incluye, además, un gran espacio público y equipamiento comunitario. Finalmente, también están próximas a iniciarse las obras del nuevo natatorio municipal, también en la zona de Barrio Lindo, que se suma al de Ministro Rivadavia y al proyectado para Rafael Calzada, cuyas obras también están iniciando.

