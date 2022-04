Merlo: Bomberos denuncian que hace dos meses están sin teléfonos para urgencias

Los Bomberos Voluntarios de Merlo tienen su central de alarmas sin conexión telefónica desde hace dos meses, por lo que los vecinos sólo pueden comunicar un incendio a uno de los destacamentos situados en Pontevedra, mientras que la asociación y el resto del cuerpo de ese partido se comunican entre sí con sus celulares y radios, informó el Municipio. La institución destacó que aunque informaron a la empresa Movistar, y notificaron con carta documento, “el problema persiste y es de gravedad dado que ante incendios, los vecinos necesitan comunicarse con nosotros”. “Contamos con un número de reclamo del mes de febrero que aún, permanece sin resolución” indicaron los bomberos por lo que decidieron hacer pública esta situación “que afecta a toda la comunidad”. Indicaron que por este motivo se encuentra en funcionamiento como único teléfono de los Bomberos Voluntarios de Merlo, el del Destacamento N°2 de Pontevedra, 0220-492-0044, una de las localidades merlenses que cuenta con cuartel.

