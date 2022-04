El municipio se sumó al proyecto “Ellas no estaban pintadas” con un emotivo mural en Solano

El diputado bonaerense Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, inauguraron junto con la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, un mural conmemorativo en homenaje a mujeres que son consideradas referentes para comunidad, en la Escuela Primaria N° 38 de San Francisco Solano. La actividad se realizó en el patio del establecimiento educativo ubicado en Salaberry, entre Charcas y Cala, donde luego de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino y hacer entrega de banderas de ceremonia, se presentó el mural, el cual busca aportar a la sensibilización en políticas de género y destacar a aquellas mujeres significativas y relevantes para el barrio. El descubrimiento del proyecto artístico, concretado bajo el lema “Ellas no estaban pintadas”, contó también con la participación de la subsecretaria de Políticas Transversales de Género del Ministerio de Mujeres bonaerense, Lidia Fernández y la directora de la Escuela Primaria N°38, Andrea Torres. Posteriormente, las autoridades disfrutaron de distintas actividades artísticas realizadas por los alumnos y alumnas, entre ellas un cuadro teatral sobre un discurso de Evita con el pueblo, la reversión de la canción “Arroz con Leche” y una emotiva canción en homenaje a Eva Duarte por la docente Marta Tejeda. “Quierofelicitar y agradecer a todo el equipo de la escuela por este hermoso mural. Meparece una excelente iniciativa porque reivindica a muchas mujeres importantespara la comunidad y para nuestro país”, sostuvo Juan Fabiani. Cascallares, en tanto, agradeció la “presencia de Estela (Díaz) y el trabajo articulado con todo el Gobierno Provincial”. “También destacar la labor de toda la comunidad de esta escuela tan querida que es un ejemplo de trabajo en equipo. Sigamos trabajandojuntos para tener más y mejor educación pública”, añadió. Finalmente la ministra Estela Díaz sostuvo que “antes, cuando era chica, la escuela era una institución más rígida y no nos invitaba a participar en actividades como esta para reconocer a las personas que nos identificaban”. “Celebro que las escuelas sean lugares de aprendizaje, de concientización y también de participación colectiva”, agregó. Según relataron Aldana Pérez y Marcela Bergés, dos de las muralistas encargadas del proyecto, las mujeres reconocidas en el mural fueron elegidas en conjunto por la comunidad educativa y, entre las referentes retratadas, se encuentran Palmira, una vecina que siempre estuvo muy comprometida con el barrio y la escuela, además de Gilda, Frida Kahlo, Alfonsina Storni y Eva Duarte. De la jornada participaron también la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; la subsecretaria de Educación, Paula Falcón; la subsecretaria de Familia, Géneros y Políticas Sociales, Leda Quintana; la concejala Cecilia Cecchini y el delgado José Vélez, además de directivos, docentes, auxiliares, padres y alumnos y alumnas de la escuela.

