Aumento a Personal doméstico: de cuánto será en abril y mayo

Desde la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares anunciaron este jueves que los gremios y los empleadores llegaron a un acuerdo, el cual establece un aumento del 15% para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, entre abril y mayo. El sector remarcó que los incrementos serán del 6% en abril, mientras que en mayo será del 9%; este año paritario totalizará un aumento del 65% los salarios. En tanto al año paritario 2022-2023, se prevé un alza del 15% a partir de junio, con una revisión en agosto. Se trata de una medida que fortalece el acceso a los derechos de las empleadas domésticas. Esto fue recalcado la semana pasada por la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, cuando en el día de las trabajadoras de casas particulares mencionó: “Quiero reconocer a las mujeres y LGBTI+ que realizan trabajos esenciales para que el mundo se mueva. Para cuidar a quienes cuidan, vamos a seguir fortaleciendo el acceso a sus derechos con políticas como el Programa Registradas”. También aseguró que desde su cartera se destacada el “compromiso en defensa de los derechos laborales”. Cuánto empezarán a cobrar Las escalas de remuneraciones que rigen a partir de los salarios de marzo, los cuales comenzaron a pagarse en abril, son las siguientes. Supervisor/a: coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo. Personal con retiro: $335,50 por hora y $41.892 mensuales. Personal sin retiro: $367,50 por hora y $46.663,50 mensuales. Personal para tareas específicas: cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo. Personal con retiro: $317,50 por hora y $38.920,50 mensuales. Personal sin retiro: $348 por hora y $43.325 mensuales. Caseros: personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. $299,50 por hora y $37.973 mensuales. Asistencia y cuidado de personas: asistencia y cuidado no terapéutico de personas (personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores). Personal con retiro: $299,50 por hora y $37.973 mensuales. Personal sin retiro: $334 por hora y $42.317 mensuales. Personal para tareas generales: prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas. Personal con retiro: $278 por hora y $34.148,50 mensuales. Personal sin retiro: $299,50 por hora y $37.973 mensuales.

