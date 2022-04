Censo virtual: el municipio suma puntos digitales en Burzaco, Longchamps, Glew y Adrogué

El Municipio de Almirante Brown informó que continúa sumando nuevos puntos digitales con equipo y personal capacitado para asistir y asesorar a las vecinas y vecinos del distrito que quieran completar el Censo 2022 en forma virtual. Todas aquellas personas que quieran censarse y no dispongan de internet podrán también acceder a dispositivos y conectividad gratuita en las estaciones de trenes de Burzaco, Longchamps y Glew, y además en la sede de la Municipalidad en Rosales 1312, Adrogué. Dichos puntos -elegidos debido a la mayor afluencia de público- se suman a las 12 delegaciones municipales en las distintas localidades del distrito y a los operativos que se realizan en el marco del programa Estado en tu Barrio. En cada uno de estos puestos – que funcionan de lunes a viernes de 9 a 14 horas- hay personal para asesorar o ayudar a completar el censo digital a cada vecino que así lo requiera. Se proporcionan además folletos con un código QR, para hacer el censo en los hogares. Cabe señalar, de acuerdo a lo manifestado por la directora general de Gestión Pública del Municipio, Mariel Casaforte, ”ya son más de 15 mil las familias que se han censado en el distrito”. Asimismo, agregó que “el objetivo del Municipio es que para el 18 de mayo hayamos conseguido que la mayor parte de las familias se hayan censado para agilizar y facilitar la tarea de los censistas durante el censo presencial”. Casaforte, también anticipó que “el Municipio seguirá acercando conectividad y dispositivos a distintos barrios para que las personas que quieran hacer el censo digital puedan concretarlo más allá de si disponen o no de internet”. En este sentido, se llevó adelante un trabajo de difusión –puerta a puerta- en los barrios (RENABAP) Los Ciruelos y Los Paraguayos de Ministro Rivadavia para que los vecinos conozcan cómo realizar el censo digital. “Estamos trabajando junto a la Nación y a la Provincia para agilizar todo el proceso con vistas al censo presencial”, señaló el intendente interino Juan Fabini, al tiempo que Mariano Cascallares añadió: “En Almirante Brown dispusimos accesos virtuales para que nuestros vecinos se continúen sumando al censo virtual. Es importante que la mayor cantidad posible de personal avance con este proceso”, completó. Vale recordar que para completar el censo de forma virtual, los vecinos deberán contar con correo electrónico para recibir por este medio el correspondiente certificado de que fue censado. Dicha constancia se exhibirá al censista durante la jornada presencial del 18 de mayo. Quienes quieran censarse de manera digital podrán hacerlo hasta el 18 de mayo a las 8 horas, ingresando al sitio www.censo.gob.ar

