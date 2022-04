Se renuevan Cortes Cuidados y +Precios Cuidados y lanzan una nueva canasta de proximidad

La Secretaría de Comercio Interior renovará este jueves los programas Cortes Cuidados y +Precios Cuidados, debido a que vence el primer trimestre del esquema previsto en acuerdo con el sector privado, y se iniciará así este viernes una nueva etapa de ambos planes en la que se sumará la canasta de 60 productos para comercios de proximidad. El programa +Precios Cuidados con 1.321 productos se lanzó en enero con una pauta de aumento promedio mensual de hasta 2% y revisión trimestral, por lo que debe renovarse. En la lista acordada con unas 150 empresas, se destaca una amplia gama de productos esenciales para las compras y los consumos de todos los días como 45 variedades de leche (larga vida, infantiles, saborizadas, fluidas y en polvo), 22 presentaciones de yerbas, 6 panificados de molde, 24 tipos y tamaños de pañales descartables y 33 variedades de paquetes de pasta seca, entre otros artículos de primera necesidad. En esta nueva etapa, se incorporarán los 60 productos que componen la canasta del programa +Precios Cuidados en comercios de proximidad, con productos básicos de almacén, lácteos, higiene y limpieza. En esta nueva etapa, se incorporarán los 60 productos que componen la canasta del programa +Precios Cuidados . “El 60% del consumo de alimentos envasados es a través de comercios de proximidad; varias veces intentamos armar una canasta; el problema es el control pero también el margen del comercio, el autoempleo e informalidad”, explicó en su momento el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. En las últimas semanas, Feletti mantuvo una serie de reuniones con representantes de supermercados de origen chino y entidades que nuclean autoservicios, almaceneros, supermercadistas y polirrubros, para trabajar en conjunto y avanzar en los acuerdos necesarios de cara a la implementación de la canasta destinada a comercios de proximidad con productos de consumo esencial, en el marco del programa +Precios Cuidados. “El 60% del consumo de alimentos envasados es a través de comercios de proximidad; varias veces intentamos armar una canasta; el problema es el control pero también el margen del comercio, el autoempleo e informalidad” Roberto Feletti El objetivo es que esta iniciativa, que contendrá 60 productos pertenecientes a diversos rubros de consumo masivo, esté presente en todo el país y establezca precios de referencia en comercios de cercanía, con el propósito de reducir la dispersión de valores que existe entre estos locales y las grandes cadenas de supermercados. La canasta de proximidad será parte de la nueva etapa de +Precios Cuidados, que se pondrá en marcha este viernes, y tiene por objetivo ayudar a contener las expectativas inflacionarias.

