Roberto Baradel y CTERA rechazaron sumar una hora más de clases por una “sobrecarga del trabajo docente”

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), Roberto Baradel, manifestó su rechazo a la extensión de la jornada escolar impulsada por el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk. “Desde CTERA plateamos el rechazo de toda modificación del sistema educativo que vulnere los derechos laborales, implique una sobrecarga en el trabajo docente y no esté orientada hacia la cualificación del sistema educativo“, expresó el sindicato a través de un comunicado que lleva la firma, entre otros, del propio Baradel. La iniciativa impulsada por la cartera educativa establece que todas las escuelas primarias de jornada simple en el país deberán sumar una hora más de clase por día. Así, las actuales 20 horas semanales pasarían a 25. La propuesta se realizará este viernes, cuando el ministro nacional Jaime Perczyk se reúna en Tierra del Fuego con sus pares provinciales en el Consejo Federal de Educación. En el documento, CTERA exigió la “urgente convocatoria” a la paritaria nacional docente “para discutir toda reforma que el Gobierno esté pensando y que de una u otra manera afecte los puestos y procesos de trabajo docentes, la organización institucional de las escuelas, las condiciones laborales y los derechos adquiridos”. El texto fue suscrito, además, por la secretaria general, Sonia Alesso, y el secretario de Educación, Miguel Duhalde. Plantea, además, que “es urgente y necesario que la inversión educativa esté prioritariamente destinada a resolver las desigualdades entre las distintas jurisdicciones, garantizando infraestructura, equipamiento, la creación de cargos, formación docente, para poder avanzar de manera efectiva con lo establecido por la Ley de Educación Nacional respecto a la jornada completa y extendida, y de esa manera, garantizar una educación de calidad e inclusiva”.

