Conmoción en Morón: encontraron una bebé abandonada en una bolsa de basura

A plena luz del día, una mujer dejó a su hija recién nacida entre los residuos. Pero los vecinos y la policía la asistieron y pudo ser rescatada sana y salva. El episodio lamentable conmocionó a la localidad bonaerense de Morón. Fuentes del Municipio de Morón y de la Policía confirmaron que el hallazgo se produjo en la esquina de Avellaneda y Los Olivos, en jurisdicción de la comisaría 1ª de ese distrito. Cerca de las 17.30 de este miércoles, un ciclista dio aviso a las autoridades por el hallazgo de una recién nacida con signos vitales y llorando, que estaba “envuelta en una campera”. Móviles de la fuerza llegaron hasta el lugar, donde vecinos se habían reunido para contener al bebé. La pequeña fue trasladada al Hospital de Morón, donde quedó en manos de profesionales, mientras tomó intervención la Fiscalía Nº 5 en un expediente inicial por abandono de persona. La mujer que pasó por el lugar y escuchó los ruidos en un primer momento dijo que “creyó que era un gatito, pero rápidamente se dio cuenta”. Mientras tanto, los fiscales que intervienen en la causa pidieron la revisión de las cámaras de seguridad de la zona, para intentar dar con la persona que abandonó a la bebé.

