El municipio acompañó a más de 200 familias brownianas en una nueva firma de escrituras

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, participó de una nueva firma de escrituras junto a más de 200 vecinos y vecinas del distrito pertenecientes a las localidades de San Francisco de Asís, Solano y Glew. La emotiva jornada se llevó adelante en el Centro de Arte y Cultura Santos Discépolo, ubicado en Eugenio de Burzaco N° 740, donde Fabiani rubricó la firma de 211 documentos, en el marco del programa bonaerense “Mi Escritura, Mi Casa”, que es impulsado por el gobierno provincial, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En este sentido, junto con la Escribanía General de Gobierno bonaerense, se firmaron 211 escrituras, de las cuales 196 corresponden a la operatoria del Instituto de la Vivienda, cinco a la Ley N°10.830, dos del Instituto de la Vivienda- Procrear, y ocho del Instituto de la Vivienda De Buenos Aires-Don Orione. “Estamos muy contentos porque este es uno de los actos más lindos para nosotros porque detrás de cada escritura firmada hay muchísimo trabajo. Ver las caras de felicidad de todas las familias es incomparable”, sostuvo Juan Fabiani. En esa línea, remarcó que “desde el inicio de la gestión de Mariano (Cascallares) en 2015 siempre el objetivo fue avanzar fuertemente con estos trámites tan esperados por la comunidad que permiten certidumbre y seguridad jurídica para todas las familias”. Cabe destacar que del total de los documentos firmados, 127 pertenecen al barrio Don Orione, de San Francisco de Asís; 80 al Barrio 600 Viviendas, de Glew y cuatro a los barrios Charcas y Salaberry, de San Francisco Solano. Finalmente el diputado bonaerense Mariano Cascallares remarcó el “enorme trabajo articulado con la Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y con todo el Gobierno Provincial”, al tiempo que celebró que “hoy más de 200 nuevos vecinos y vecinas de Almirante Brown se irán a dormir con la certidumbre de haber dado un paso fundamental vinculado a los documentos de su casa”. “Seguiremos trabajando para llegar a todas las familias”, agregó. De la actividad participaron también la escribana Directora de la Escribanía General de Gobierno, Natalia Navas; el subsecretario de Gobierno, Mauricio Tomás; la subsecretaria de Tierras y Hábitat, Rosana Riccieri; y el delegado de Solano, José Vélez, entre otras autoridades.

