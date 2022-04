Promueven la concientización sobre Malvinas en los tres poderes del estado

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires dio media sanción a un proyecto de ley presentado por el diputado Mariano Cascallares que establece la creación de instancias de concientización en la causa “Malvinas, Soberanía y Memoria” para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los tres Poderes del Estado bonaerense. Cascallares precisó que esta iniciativa apunta a tomar a Malvinas como una verdadera política de Estado en cuanto al reclamo irrevocable y pacífico de nuestra legítima soberanía en defensa de los intereses nacionales. “Que no quede en el olvido todo el sacrificio de nuestros soldados, que el homenaje y la malvinización sean permanentes”, apuntó el legislador provincial. La norma establece instancias de concientización en el modo y en la forma que establezcan las respectivas áreas en las que desempeñan sus funciones y conforme contenidos curriculares que establezca la autoridad de aplicación. La conformación de los cursos contará con la participación protagonica de los Veteranos de Malvinas y más allá de los tres poderes del Estado provincial se invita a los municipios bonaerense a adherir a esta normativa. La iniciativa que promueve la concientización en torno a la causa Malvinas Argentinas tuvo el acompañamiento de todos los bloques de la Cámara de Diputados bonaerense. El diputado provincial e intendente de Almirante Brown en uso de licencia explicó que esta propuesta legislativa se enmarca en en 40° aniversario del Conflicto del Atlántico Sur. En este nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas se recuerda y se rinde homenaje a nuestro heroicos soldados tanto aquellos que dejaron su vida en ese suelo patrio como los que retornaron convirtiéndose en héroes.

