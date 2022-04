Transportistas de granos lanzaron un paro nacional para la semana próxima

La Federación de Transportadores Argentinos (FeTrA) anunció este lunes que el próximo 11 de abril iniciará un paro nacional en reclamo de una actualización de las tarifas del sector y la falta de abastecimiento de combustibles. “ante la falta de respuesta al pedido de convocatoria de la Mesa de Negociación Participativa para la actualización tarifaria de los fletes de granos”. La entidad señaló que la medida se tomó La FeTrA dijo que el paro busca evitar “mayores daños en la economía de sus representados” y advirtió que se “torna imposible seguir trabajando en condiciones razonables”. La central transportista fundamentó la protesta por la falta de actualización de la tarifa nacional para los fletes, contemplando el precio real del gasoil y la no reglamentación de la cláusula gatillo. La entidad denunció a los dadores de cargas por “abuso de su posición negándose a pagar una tarifa justa y razonable” y reclamó también por la inseguridad en las inmediaciones portuarias y falta de condiciones de infraestructura en los accesos a puertos. La FeTrA informó que el paro se realizará “en todo el país con manifestaciones en diferentes cruces de rutas, plantas de acopio y puertos graneleros”, porque entienden que no puede seguir trabajando “en estas condiciones”. Por su parte la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) se sumó al pedido de otros sectores de la agroindustria y le propuso al gobierno de Alberto Fernández llevar el actual porcentaje de mezcla del 5% del biodiésel con el gasoil al 20%. En un comunicado la entidad explicó que el faltante de gasoil puede ser sustituido “rápidamente” por el biodiésel de la industria exportadora. El segundo trimestre del año es el momento en que se recolecta el grueso de la soja y el maíz, que el año pasado registraron exportaciones por cerca de 30.500 millones de dólares, incluyendo los embarques del aceite y la harina derivados de la oleaginosa. A su vez, el otoño austral es un momento de intenso tránsito de camiones a los puertos de la zona de Rosario, el polo agroportuario y agroindustrial argentino ubicado sobre el río Paraná.

