Llega el Estado en tu Barrio con servicios para los vecinos a Ministro Rivadavia

El Municipio de Almirante Brown desembarcará con el programa El Mercado en tu Barrio este martes 5, miércoles 6, jueves 7 y viernes 8 en la Plaza Madres de Plaza de Mayo (calles García y Origone) de la localidad de Ministro Rivadavia. Las jornadas se cumplirán de 9 a 14 horas en el mencionado paseo público con múltiples servicios para las vecinas y los vecinos de toda esa zona. Cabe consignar que la actividad se suspende en caso de lluvia. Los vecinos podrán encontrar allí una feria de productores locales, así como venta de panificados, embutidos y pescado a precios populares. Por otra parte, estará el Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis con puesto de castración y vacunación antirrábica de perros y gatos. También niños y adultos podrán vacunarse de acuerdo con el calendario nacional de inmunizaciones. En otro orden, habrá asesoramiento y formación financiera para emprendedores, como así también stands del programa Conectar Igualdad, de las Becas Progresar, tanto para información como para inscripción), del Censo Digital y del programa Ecoinclusión de la Comuna browniana. Mariano Cascallares invitó a los vecinos a acercarse para acceder de manera ágil y cerca de su casa a los servicios que brinda el Municipio de Almirante Brown.

