Llavallol: capacitan a los vecinos para el ingreso al mundo laboral

Se vienen cuatro encuentros de inserción laboral que se brindarán a partir de este miércoles, de 9 a 11, en la Sociedad de Fomento Turdera Sud, impulsado por la Secretaría de Desarrollo Social de Lomas. La alternativa invita a personas de todas las edades que quieran prepararse para insertarse en el ámbito laboral en cualquier rubro. La Sociedad de Fomento Turdera Sud ubicada en 1° de Marzo 1360, a 20 metros de la Avenida Frías en Llavallol, brinda su espacio para que se puedan llevar a delante estas jornadas que se realizarán por cuatro miércoles consecutivos. hora de buscar trabajo. Dicha opción funciona a contraturno escolar y es para las nenas y los nenes de entre 6 y 12 años. Según informaron desde la institución que aún quedan vacantes para que los padres interesados puedan anotar a sus hijos en el turno mañana. En tanto, la inscripción para estar en el primer encuentro de este miércoles debe hacerse previamente para que los organizadores puedan contar con un cupo específico. Tanto para anotarse en los cuatro encuentros como para realizar consultas sobre la dinámica de las jornadas de inserción laboral, hay que inscribir un mail a blpinstituciones@gmail.com.

