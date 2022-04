San José : Accidente entre colectivo y un auto

Un colectivo chocó con un auto en la localidad de San José, partido de Almirante Brown. A pesar del fuerte impacto, no se informaron víctimas fatales ni heridos. El siniestro se registró el domingo en el cruce de Santa Ana y Canale, San José. Fue protagonizado por un auto y una unidad de la empresa C.O.VE.MA.S.A. No se informaron víctimas fatales ni heridos. Del operativo de asistencia participaron los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown (BVAB), del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencia) y la Policía de la provincia de Buenos Aires.

