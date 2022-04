Créditos ANSES: cambios confirmados y nuevos requisitos para acceder a $240.000 en cuotas

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) tienen a disposición los Créditos ANSES para distintos beneficiarios, con la posibilidad de pedir hasta $240.000. Ahora suma una serie de cambios y requisitos para aquellos titulares de jubilaciones, pensiones y otras prestaciones que quieran acceder al beneficio. El organismo que encabeza Fernanda Raverta emitió la resolución 59/2022, publicada en el Boletín Oficial, donde se informan los cambios que rigen a partir de ahora para los Créditos Anses. Se trata del “cambio de titularidad”, una nueva posibilidad para aquellos que quieran solicitar el préstamo. Jubilados de ANSES cobran haberes y bono: consultá cuándo te paga exceder al 20% del haber y podrá pagarlos en planes de 24, 36 y 48 cuotas a tasa fija. Créditos Anses: cuáles son los cambios a partir de abril 2022 Cabe recordar que Créditos Anses es una línea de créditos especiales para beneficiarios del organismo previsiones, que ofrece cuatro posibilidades según la prestación que tenga la persona solicitante. A través del cálculo, la cuota mensual no podráa tasa fija. Con la Resolución 59/2022 el organismo previsional aplicará algunos cambios en las reglas para acceder a los créditos. Se trata del ” cambio de titularidad”. Esto significa, según la normativa, que “en la medida en que la persona solicitante cumpla con los requisitos vigentes para dicha titularidad y asuma la deuda del crédito en las condiciones inicialmente pactadas con la persona tomadora del mismo hasta su total cancelación, podrá responder por el crédito solicitado por un jubilado”, por ejemplo. “Con el propósito de continuar en la adopción de providencias útiles y conducentes al bienestar integral de las niñas, los niños y las y los adolescentes, se considera conveniente y oportuno aprobar el cambio de titularidad de la prestación originada en la Ley N° 24.714 que se encuentra afectada por el otorgamiento de un préstamo del Programa CRÉDITOS ANSES”, y se instruye a la subdirección ejecutiva de operación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a realizar las modificaciones normativas que resulten necesarias a fin de implementar lo dispuesto”, agrega la resolución. Quiénes pueden acceder a la línea de créditos Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) o Pensión no Contributiva por vejez

Pensiones No Contributivas (Invalidez y Madre de 7 hijos)

Titulares de las prestaciones del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos (nuevo sector incorporado) Montos y cuotas de Créditos Anses 2022 Jubilaciones y pensiones: desde $5.000 hasta $240.000 en 24, 36, ó 48 cuotas; la cuota no puede exceder el 30% del ingreso mensual y el costo financiero total llega a 37,55%.

desde $5.000 hasta $240.000 en 24, 36, ó 48 cuotas; la cuota no puede exceder el 30% del ingreso mensual y el costo financiero total llega a 37,55%. Pensión Universal para el Adulto Mayor o pensión no contributiva por vejez: desde $5.000 hasta $85.000 en 24, 36, ó 48 cuotas; La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual, y el costo financiero total llega a 37,55%.

desde $5.000 hasta $85.000 en 24, 36, ó 48 cuotas; La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual, y el costo financiero total llega a 37,55%. Pensiones no contributivas (Invalidez y Madre de 7 hijos): desde $5.000 hasta $85.000 en 24, 36, ó 48 cuotas; La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual, y el costo financiero total llega a 31,88%.

desde $5.000 hasta $85.000 en 24, 36, ó 48 cuotas; La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual, y el costo financiero total llega a 31,88%. Pensiones del Régimen Reparatorio para ex presos políticos: Desde $5.000 hasta $85.000 en 24, 36, ó 48 cuotas; La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual, y el costo financiero total llega a 37,55%.

Desde $5.000 hasta $85.000 en 24, 36, ó 48 cuotas; La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual, y el costo financiero total llega a 37,55%. Las principales características de estos préstamos son:

Desde $5.000 hasta $200.000 en 24, 36, o 48 cuotas. En el caso de la PUAM y la PNC por Vejez el monto máximo es de $70.000. Crédito ANSES: requisitos y qué documentación se necesita Residir en el país.

Tener menos de 90 años al momento de finalizar el crédito

Documentación a presentar

DNI

CBU de cuenta bancaria propia que se obtiene en el banco, cajero automático u home banking.

La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual.

El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles. Mi Anses: cómo pedir el crédito Ir a Mi Anses con CUIL y Clave de Seguridad Social desde anses.gob.ar Luego Créditos ANSES > Solicitar crédito – Jubilaciones y Pensiones. Si tenés más de un beneficio, deberás seleccionar por cuál querés solicitar el crédito. Elegí la opción de plazo y monto que prefieras. Una vez que hayas verificado todos tus datos (tu DNI, la CBU o cuenta donde vas a cobrar, el monto y cuotas seleccionadas) vas a poder enviar la solicitud. Una vez enviada la solicitud descargá el comprobante y guardalo. Simulador del crédito: cómo saber cuánta plata puedo solicitar El crédito que puede pedir cada jubilado en función de sus ingresos se puede simular desde Mi ANSES, contando solo con su CUIL (se obtiene a partir del DNI, desde acá), y la Clave de Seguridad Social. Así, por ejemplo, un jubilado que pidiera $100.000, en 24 cuotas, devolvería $5.958,94 en la primera cuota, y luego cuotas similares (más bajas hacia el final) hasta completar el pago total. Ya solicité un Crédito Anses ¿puedo sacar otro? Si ya tenés un crédito y estás pagando las cuotas, podés solicitar un monto complementario hasta alcanzar el tope máximo actual. El mismo está disponible para jubilados y pensionados que residan dentro del país y que tengan menos de 90 años al momento de finalizar el crédito. El trámite sólo puede hacerlo el jubilado o pensionado beneficiario, sin apoderados. Las personas no videntes, analfabetas o imposibilitadas de firmar deben asistir junto a una persona de su confianza mayor de 18 años en carácter de testigo. El trámite lleva: 5 días hábiles. La acreditación del préstamo se hace efectiva en un plazo no mayor a 5 días hábiles desde la aprobación. Es gratuito. Para más información, pueden consultarse las opciones en la web de ANSES. Además ANSES recuerda que los beneficiarios tengan cuidado con los estafadores, ya que en ningún momento se comunica solicitando datos personales o bancarios.

Both comments and pings are currently closed.