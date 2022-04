Cascallares, Fabiani y Fagioli supervisaron el avance de las obras de Barrio Lindo

El diputado bonaerense Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, supervisaron junto al diputado nacional Federico Fagioli los avances de la construcción de 329 viviendas en la zona de Barrio Lindo 2, en la localidad de Malvinas Argentinas. Durante la recorrida, las autoridades supervisaron las obras que avanzan a todo ritmo, que se encuentran en un avance de 25 por ciento y que se prevé estén concluidas a fin de año. La iniciativa se materizaliza en articulación con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y contempla la construcción total de 573 viviendas, de las cuales 244 se encuentran en la zona de Barrio Lindo 1, cuyo avance de obra es de un 80 por ciento, y las mencionadas 329 viviendas de Barrio Lindo 2. “Es una alegría muy grande ver cómo avanzan las obras en estos barrios tan queridos. Obras que son esperadas por muchas familias y que próximamente tendrán su tan deseada vivienda”, sostuvo Juan Fabiani. Mientras que Mariano Cascallares destacó el “trabajo articulado con el Gobierno Nacional, que encabeza el presidente Alberto Fernández, y también con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Jorge Ferraresi. En unos meses ya estarán listas las obras en Barrio Lindo 1 y esperamos terminar el año haciendo lo propio con Barrio Lindo 2”, sostuvo. Este importante avance se efectúa en el marco del programa de relocalización de la población en riesgo ambiental que vive a la vera de los arroyos de la cuenca Matanza-Riachuelo, que promueve ACUMAR. En este sentido, las viviendas están destinadas a familias que viven en situación de riesgo a orillas del arroyo Del Rey que atraviesa el distrito. Cabe destacar que los nuevos barrios contarán con red de agua, cloacas, gas, además de pavimento, alumbrado, veredas y desagües pluviales, entre otros servicios. Incluye, además, un gran espacio público y equipamiento comunitario. De la jornada participaron también el jefe de Gabinete del Municipio de Almirante Brown, Leandro Battafarano, y el subsecretario de Desarrollo y Planificación Urbana Territorial, Pablo Scibilia, entre otras autoridades.

