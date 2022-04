Buscan a dos niñas desaparecidas en Balcarce: habrían sufrido maltrato de sus padres

Dos niñas, de 2 y 4 años, que habrían sufrido malos tratos de parte de sus padres, son intensamente buscadas en la ciudad bonaerense de Balcarce debido a que desaparecieron hace cinco días. El Comité Interinstitucional de Actuación en casos de desaparición de mujeres, niñas y personas de diversidad emitió una alerta de búsqueda para tratar de dar con las menores que faltan de su hogar desde el día 30 de marzo. Según informó La Capital de Mar del Plata, se trata de Milagros Martínez Ramírez de 2 años, y su hermana Daiana Martínez Ramírez, de 4, quienes sufrían malos tratos de parte de sus progenitores y por eso la Justicia había librado una restricción de acercamiento sobre ellos, identificados como Ana Claudia Ramírez y Máximo Martínez Cipriani. En tanto, el medio marplatense indicó que una hermana mayor de las nenas, de 10 años, ya había sido víctima de malos tratos por parte de sus padres y se había dictado una medida de abrigo para institucionalizarla y protegerla. Esta medida inicial no afectó a los dos niñas y esa violencia que sufría su hermana mayor se habría replicado a ellas, por lo cual desde el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño realizaron un seguimiento de las menores para buscar los medios necesarios para ponerlas a resguardo. Ante esta situación, personal de esa dependencia concurrió el pasado miércoles al domicilio en el que se encontraban las niñas y al llegar al lugar pudieron constatar que ya las menores y sus padres se habían ido. Por esta razón, quedó asentado en la causa de averiguación de paradero que “las menores habían sido sustraídas por sus progenitores” con intervención del Juzgado N° 5 de Familia del Departamento Judicial de Mar del Plata, a cargo de la jueza Alejandra Obligado. Las dos nenas son intensamente buscadas por la policía y la Dirección Departamental de Investigaciones han multiplicado esfuerzos para dar con ellas y con sus padres, mientras que se solicitó que ante cualquier información que pueda ayudar para encontrar a las menores, comunicarse al 911.

