Una multitud disfrutó y se emocionó con el festival Lomas por Malvinas

A 40 años del inicio de la Guerra de Malvinas, en la Plaza Grigera de Lomas hubo un gran festival de música para homenajear a los veteranos y caídos. Miles de vecinos vivieron una jornada histórica y emotiva organizada por el Municipio. Pasadas las 14 arrancaron los espectáculos de la mano de Antonio Ríos y sus clásicas cumbias. Después se subieron al escenario los Bersuit Vergarabat, quienes desplegaron un show con mucha energía y contagiaron al público con canciones como “Perro amor explota”, “La argentinidad al palo” y “La danza de los muertos pobres”. En el ingreso a la plaza se instalaron diferentes postas para mantener la memoria activa a través del arte y la recreación. Desde el programa Envión intervinieron a las Islas Malvinas con materiales reciclados y entregaron escarapelas para todos los presentes con materiales reciclados. Por su parte, Educación tuvo cuentacuentos, artes plásticas y un libro intervenido para darles como regalo a los Veteranos uniendo los dibujos realizados en la posta y los trabajos que hicieron las escuelas que llevan un nombre alusivo a Malvinas. También hubo un Punto Joven compuesto por stickers personalizados, estampas para remeras y prendas lisas, y folletos informativos. “En el stand se hicieron graffitis, diferentes stencils con mensajes sobre Malvinas para que se puedan llevar como recuerdo en un pañuelo o en sus propias remeras. Como sociedad tenemos que profundizar la memoria más que nunca y seguir hablando de las Malvinas porque forman parte de nuestra identidad nacional a pesar de que están invadidas”, expresó Sharif Martínez, subsecretario de Juventud del Municipio. El festival siguió con las presentaciones de Canal Mono y Chala Rasta, dos agrupaciones muy celebradas por la gente que en ese momento de la tarde ya había colmado gran parte de la plaza con sus banderas celestes y blancas. “Vinimos porque siempre es importante recordar que las Malvinas fueron, son y serán nuestras. El festival está excelente, hay bandas grosas y la estamos pasando muy bien entre amigas y amigos”, dijo Micaela Ojeda, vecina de Temperley. El momento más emocionante de la jornada fue cuando los Veteranos de Lomas subieron al escenario para cantar el Himno junto a una multitud. Con la presencia de autoridades locales y provinciales hubo una entrega de placas conmemorativas y luego compartieron un video sobre el avance de las obras de renovación de la sede de los ex combatientes ubicada en Frías y Garibaldi. Durante el show de Los Tekis, el presidente de la Comisión de Enlace de Veteranos de Guerra de Lomas, Juan Carlos Peralta, habló con La Unión y dejó sus sensaciones: “Estoy feliz porque vine con toda mi familia y tengo una emoción terrible. Que me estén acompañando en este día tan especial no tiene precio”, señaló, y agregó: “La verdad que no pensamos que iban a armar un festival tan espectacular por eso queremos agradecer al Municipio, a Martín Insaurralde, a la intendenta interina Marina Lesci y a toda la gente de Cultura. Para nosotros el recuerdo de nuestros caídos es todos los días porque ellos son los verdaderos héroes, y ver que el pueblo nos reconoce y el Municipio nos acompaña es una gran felicidad”. El cierre del festival fue a puro reggae con Nonpalidece y Mama Gaia, dos grupos que le dan mucha importancia al compromiso social y la consciencia espiritual. Otra noche inolvidable para Lomas, que en esta oportunidad se unió al grito de las Malvinas son argentinas.

