Suelta de globos y actividades inclusivas en el Día Mundial del Autismo en Brown

Con una gran participación de cientos de vecinas y vecinos, el Municipio de Almirante Brown conmemoró este sábado 2 de abril el Día Mundial de la Concientización sobre Autismo con una jornada de promoción, prevención y concientización en distintas plazas y espacios públicos de las doce localidades del distrito, donde también se desarrollaron actividades recreativas y artísticas. El acto central se desarrolló en la Plaza Eva Perón de Ministro Rivadavia, con el “Festival Azul”. Allí dijeron “presente” Juan Fabiani y Mariano Cascallares para participar de las actividades que incluyeron una emotiva suelta de globos y la concreción de talleres de artes visuales, la puesta en marcha de un rincón musical, conversatorios y más. “En este día y cada día avanzamos para seguir derribando barreras y así lograr tener un distrito más inclusivo”, sostuvo Juan Fabiani, al tiempo que Mariano Cascallares puntualizó: “en Almirante Brown prohibimos la pirotecnia sonora y construimos y pusimos en marcha el Centro Municipal “Casa Tea” que trabaja para dar respuesta a pacientes con espectro autista y con otras dificultades y trastornos en el desarrollo mental”. Ayer sábado también se realizarán actividades en la Plaza Azopardo de Adrogué (Diagonal Brown 1002), el Skatepark de Burzaco (Carlos Pellegrini 1100), la Plaza Re de Claypole (Rotonda República de la India) en la Manzana 1 de Don Orione (avenida Monteverde y Eva Perón) y la Plaza General Belgrano de Longchamps (Bolívar entre Rosario y Santa Clara). También en la plaza Puerto Argentino de Malvinas Argentinas (Pedro Echague 299), la Plaza Los Aromos de Nuestra Señora de Luján (25 de Mayo y Mitre), la Plaza María Teresa de Calcuta de San José (Frías 6000), la Plaza 13 de Julio de Solano (Margarita entre Rosa y Clavel), la Plaza Güemes de Rafael Calzada (General Martín de Güemes y Perón), y la Plaza Madre de Glew (Sarmiento y Avellaneda).

