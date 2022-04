Se renueva +Precios Cuidados: habrá productos para comercios de proximidad

La Secretaría de Comercio Interior renovará el próximo 7 de abril el programa +Precios Cuidados, que incorporará la canasta de 60 productos para comercios de proximidad, y dará inicio a una nueva etapa de Cortes Cuidados. El programa +Precios Cuidados con 1.321 productos se lanzó en enero con una pauta de aumento promedio mensual de hasta 2% y revisión trimestral, por lo que este jueves deberá renovarse. En la lista acordada con unas 150 empresas, se destaca una amplia gama de productos esenciales para las compras y los consumos de todos los días como 45 variedades de leche (larga vida, infantiles, saborizadas, fluidas y en polvo), 22 presentaciones de yerbas, 6 panificados de molde, 24 tipos y tamaños de pañales descartables y 33 variedades de paquetes de pasta seca, entre otros artículos de primera necesidad. En esta nueva etapa, se incorporarán los 60 productos que componen la canasta del programa +Precios Cuidados en comercios de proximidad, con productos básicos de almacén, lácteos, higiene y limpieza. “El 60% del consumo de alimentos envasados es a través de comercios de proximidad; varias veces intentamos armar una canasta; el problema es el control pero también el margen del comercio, el autoempleo e informalidad”, explicó el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, al lanzar la canasta. Cortes Cuidados En tanto, Cortes Cuidados estará vigente durante todo 2022 en más de 1.000 bocas de expendio de las grandes cadenas de supermercados con siete cortes, y la primera etapa del programa se extiende hasta el 7 de abril próximo, cuando se analizarán las condiciones de prórroga para el resto del año. En la primera etapa, el valor por kilo de corte es de $ 699 la tira de asado; $ 749 el vacío; $ 779 el matambre; $ 449 la falda; $ 639 la tapa de asado; $ 799 la nalga y $ 649 la paleta. Los consumidores pueden comprar los cortes en más de 1.000 bocas de expendio que incluyen las grandes cadenas de supermercados Coto, Jumbo, Vea, Disco, Carrefour, Walmart, Changomas, La Anónima y Día%; así como las cadenas mayoristas Vital y Makro y carnicerías adheridas a Unica y ABC. Foto: Pablo Añeli Frutas y verduras, el próximo paso Por otra parte, Feletti junto con la subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, Liliana Schwindt, mantuvieron un encuentro de trabajo con intendentes y funcionarios de diversos municipios bonaerenses pertenecientes a la tercera sección electoral, con el objetivo de articular la implementación en el corto plazo de una canasta regulada de frutas y verduras. La idea que impulsa Comercio Interior es que la canasta llegue en una primera instancia a toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), para luego expandirse a otros distritos. En ese sentido, Feletti destacó que “en enero y febrero vimos una alta incidencia de las frutas y las verduras en el índice de Precios al Consumidor del Indec”, razón por la cual la Secretaría de Comercio Interior está trabajando en conjunto con el Mercado Central, otros mercados concentradores y mayoristas de frutas y verduras para estabilizar los precios. Foto: Pablo Añeli El pan Asimismo, se firmó un acuerdo con representantes del sector panadero en base al cual reconocen como precio de referencia para el kilo de pan francés el rango comprendido entre $220 y $270 en todo el territorio nacional, por un plazo de 90 días. Los valores de referencia entrarán en vigencia a partir de la puesta en funcionamiento del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, el mecanismo de compensación mediante el cual el Gobierno nacional garantiza el desacople del precio local de la tonelada de este cereal de los precios internacionales, ante la fuerte alza de estos últimos por el conflicto bélico entre Ucrania y la Federación Rusa. “Con fondos públicos provenientes del aumento de las retenciones a la harina y el aceite de soja, se va a fijar el precio de la tonelada de trigo a $25.000, que es el precio que había en febrero; con lo cual, la bolsa de harina 000 va a estar en $1.150 y la 0000 en $1.380″, explicó Feletti. Días atrás, el secretario afirmó que la guerra entre Rusia y Ucrania, más la suba en los productos de harina, tendrán un fuerte impacto en el índice de inflación de marzo. “La guerra y los precios de los productos de harina pegarán mucho en la inflación de marzo”, dijo Feletti durante una entrevista en Radio con Vos. “La economía se está recuperando, como así también el empleo. La cuestión es que se mejoren los ingresos”, consideró. Ucrania y Rusia concentran cerca del 29% de las exportaciones mundiales de trigo, y el conflicto bélico entre ambas naciones provocó un fuerte aumento de este cereal, con el consiguiente incremento en sus derivados como el caso de la harina.

