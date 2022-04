Pedido solidario del Cottolengo Don Orione

El Cottolengo Don Orione realizó este sábado un nuevo llamado a la solidaridad, para acompañar a las 360 personas con discapacidad que residen en el centro de Claypole. Solicitan la donación de insumos muy necesarios para el día a día, como yerba, aceite y azúcar. “Iniciamos la campaña de apoyo a las 360 personas con discapacidad que viven en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, sumate con alimentos”, convocan. Dentro de los insumos más necesarios mencionan yerba, azúcar y aceite. Quienes deseen colaborar, pueden ponerse en contacto al través del teléfono (011) 2206-5500. La donaciones pueden acercarse de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 13 a 16, al predio ubicado en Lacaze 3963 de Claypole, partido de Almirante Brown. Unas 360 personas con discapacidad residen en la casa, reciben alimentación, vivienda y servicios especiales. Es un hogar con centro educativo terapéutico, categoría A. “Contamos con una reconocida trayectoria en el abordaje de personas con distintas discapacidades”, señalan desde la institución.

