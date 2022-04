PROGRAMA NACIONAL DE ATENCIÓN AL VETERANO Y EXCOMBATIENTE DE GUERRA

“Malvinas nos une”: una nutrida agenda de actividades a lo largo y ancho del país

Vigilias, misas, actos oficiales, una muestra en Tecnópolis y un concierto en el porteño Centro Cultural Kirchner (CCK) serán algunas de las múltiples actividades que se realizarán este sábado en todo el país, al conmemorarse el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas y cumplirse 40 años del inicio del conflicto bélico. Bajo el lema “Malvinas nos une”, el Gobierno nacional realizará una serie de actos en todo el país para recordar los 40 años de la guerra, homenajear a caídos y veteranos, y reafirmar el derecho soberano sobre las islas. Por su parte, el presidente Alberto Fernández encabezará este sábado a las 12.30 el acto oficial en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que se encuentra instalado en el predio de la exESMA. Durante este acto, se realizará el izamiento de la bandera en simultáneo con distintos puntos del país: Ushuaia, Chaco, Rosario, Malvinas Argentinas, Bariloche y Salta; y habrá un cierre especial con una interpretación de la canción “Solo le pido a Dios”. Además, el cantante, excombatiente de Malvinas y sobreviviente del crucero ARA Gral. Belgrano, Darío Volonté, interpretará la canción “Aurora”, y la cantante Dolores Solá realizará una versión del Himno Nacional Argentino. Excombatientes y funcionarios nacionales estarán en la vigilia de Tierra del Fuego. Foto: Pablo Añeli En tanto, la vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, encabezarán a las 16 un acto en el salón Azul de la Cámara Alta, en el que entregarán diplomas de distinción a los excombatientes de Malvinas que trabajan en el Congreso de la Nación. Luego, en la explanada del edificio situada sobre la calle Entre Ríos, tendrá lugar un concierto de la Orquesta de Cámara del Congreso, el coro de la Biblioteca y artistas invitados; y posteriormente se proyectará, sobre la fachada del Palacio, un mapping histórico sobre las Islas Malvinas. CONCIERTO EN LA EXPLANADA DEL CONGRESO La explanada del Congreso de la Nación será escenario este sábado de un concierto y un mapping histórico sobre la fachada del edificio, en el marco de los homenajes a los veteranos y caídos de Malvinas al cumplirse 40 años del inicio de la guerra. El concierto estará a cargo de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, dirigida por Sebastiano De Filippi, y contará con la participación del Coro de la Biblioteca del Congreso e importantes artistas invitados como María Rosa Yorio, Silvina Garré, Jorge Durietz y Anibal Forcada y Moris, Raúl Porchetto y Fabio Santana, excombatiente y cantante. “Esperamos que un numeroso público se dé cita en la plaza a partir de las 18 para disfrutar de este evento a la vez artístico y patriótico –dijo De Filippi a Radio Télam-, para recordar la gesta de Malvinas y, por supuesto, el reclamo siempre pendiente y vigente de soberanía nacional sobre ese territorio”. El evento será en la explanada del Palacio Legislativo (Av. Entre Ríos entre Hipólito Yrigoyen y Rivadavia) y se podrá ver además por el canal de YouTube del Senado Nacional y por las redes sociales de la Cámara de Diputados. Tanto el concierto como el mapping histórico forman parte de la agenda de actividades diseñadas por el Congreso de la Nación para conmemorar la causa Malvinas, que se realizará a lo largo de todo el año. Las actividades de homenaje y conmemoración a 40 años de la guerra comenzaron la noche del viernes con la tradicional vigilia en la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, con la presencia de excombatientes y funcionarios nacionales, como los ministros de Defensa, Jorge Taiana, y de Salud, Carla Vizzotti; y el secretario de Malvinas, Guillermo Carmona. En tanto, el sábado a las 11, habrá otro acto oficial en la ciudad de Ushuaia. A la misma hora, en la basílica de Luján, se realizará un oficio religioso que será celebrado por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea, en donde se rezará por “quienes entregaron su vida” durante el conflicto bélico y por sus familias. Por la tarde, con entrada libre y gratuita, el Parque Tecnópolis abrirá entre las 14 y las 20, con una jornada especial que contará con recitales, teatro, exposiciones de distintos ministerios, ferias, y charlas, que se transmitirán en vivo. En el Auditorio Orgullo Nacional y en la calle principal del parque el público podrá recorrer un memorial digital y una instalación floral participativa en homenaje a los caídos, a sus familiares y los excombatientes. También se instalarán ferias de cooperativas con productos locales, puestos gastronómicos, postas de tatuajes temporales e impresión de afiches y remeras con diseños sobre Malvinas, actividades para las infancias y fanfarrias militares. “Navegar la historia Malvinas” – Canal Encuentro Por su parte, los medios públicos realizarán una transmisión especial vía streaming y radio con entrevistas en vivo, material de archivo, testimonios de excombatientes y familiares, y la cobertura de lo que ocurre en distintas provincias del país. También habrá móviles en vivo desde Ushuaia y el Centro Cultural Kirchner. La transmisión se emitirá en vivo por la plataforma Contar y los canales de YouTube y Facebook de Tecnópolis, de Télam, de TV Pública, de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, de Cancillería Argentina, del Ministerio de Cultura, del Museo Malvinas y del CCK, como también por Radio Nacional, sus emisoras provinciales y las FM. También podrá verse por los canales provinciales.

Desde la Comisión de Familiares de los Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que preside María Fernanda Araujo, también se organizaron varias actividades: a las 15 desplegarán una bandera de 230 metros de largo en la Plaza de Mayo, en una iniciativa promovida por la agrupación Movimiento Jóvenes por Malvinas. Luego participarán a las 17.15 de una misa en la catedral metropolitana, de la que también participará la Banda del Regimiento de Infantería 1 Patricios y el grupo lírico Héroes. Después irán a la Plaza de Mayo con 649 velas, en homenaje a los muertos en las islas, y se intentará formar un cementerio en el paseo público. A las 18 el padre José María “Pepe” Di Paola -junto a otros sacerdotes que viven y trabajan en villas y barrios populares- oficiarán una misa en la Plaza ubicada frente al puente de José León Suárez, en la provincia de Buenos Aires, donde también se realizarán actividades culturales. Como parte de las actividades culturales también se proyectarán videos que actualizan los sucesos históricos de la Guerra de Malvinas, la presencia en Argentina del papa Juan Pablo II en junio de 1982 como mensajero para la paz y el testimonio del papa Francisco. Para finalizar la jornada, a las 20, el auditorio nacional del Centro Cultural Kirchner (CCK) será escenario del concierto “Malvinas nos une”, un ensamble de cámara con dirección de Julián Caeiro y Pablo Salzman que recordará a los caídos y homenajeará a todos aquellos que lucharon por el país, a través de un repertorio de canciones temáticas. Participarán artistas como León Gieco, Benito Cerati, Antonio Birabent, Dolores Solá, Ligia Piro, Shitstem, Gastón Pauls, Darío Volonté, Feli Colina, Sebastián Andersen, Luisa Kuliok, Flor Bobadilla, Martín Renínqueo, Bruno Arias, Maca Mona Mu, Juan Palomino y el Coro Nacional de Niños dirigido por María Isabel Sanz. MOVIMIENTOS SOCIALES SE MOVILIZARÁN A LA EMBAJADA BRITÁNICA Distintos movimientos sociales realizarán este sábado, junto a organizaciones de veteranos de guerra, un acto frente a la sede de la Embajada británica en la ciudad de Buenos Aires como parte de una jornada nacional de movilizaciones con motivo de los 40 años del inicio de la guerra en Malvinas. Según se informó en un comunicado, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie se concentrarán este sábado a las 10 en la esquina de las avenidas Pueyrredón y Santa Fe, en el barrio porteño de Recoleta, para marchar posteriormente hacia la sede de Embajada del Reino Unido en Buenos Aires, ubicada en la calle Doctor Luis Agote 2412, donde a las 11 realizarán un acto. “Los movimientos sociales nos vamos a movilizar en todo el país junto a los veteranos de Malvinas”, remarcaron las organizaciones convocantes. En ese sentido, las entidades piqueteras, cercanas a la Casa Rosada, recordaron: “El 2 de abril de 1982 fueron recuperadas para la soberanía nacional las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. La bárbara agresión del imperialismo inglés, posterior a este acto, impuso a la Argentina una guerra nacional que duró hasta el 14 de junio”. En este sentido, agregaron: “Como en el 24 de marzo, repudiando al golpe genocida, junto al pueblo y peleando por las urgencias populares, estaremos en la calle reivindicando la gesta de Malvinas hoy más que nunca, cuando en el acuerdo con el FMI, encabezado por un inglés, vienen con más ajuste y entrega para pagar la estafa de (Mauricio) Macri”. “En las calles de todo el país, homenajeamos a nuestros héroes y reivindicamos que las Malvinas son argentinas”, insistieron la CCC, el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie desde sus redes sociales, donde adelantaron que el reconocimiento a los soldados caídos y la ratificación de la soberanía serán los dos ejes de las movilizaciones que harán en todo el país. En cada rincón del país, diferentes agrupaciones de exsoldados participarán de encuentros. Por su parte, los exsoldados conscriptos que cumplieron funciones en el continente nucleados en “Concertación TOAS” -en referencia al Teatro de Operaciones del Atlántico Sur- realizarán su propia vigilia en Plaza de Mayo desde este viernes y el sábado realizarán una suelta de globos celestes y blancos en homenaje a los caídos. Relacionadas Una multitud en La “Vigilia por Malvinas” en la ciudad de Río Grande

El director del Museo Malvinas llamó a “encontrar la unidad” que tanto le cuesta a la Argentina

Canales educativos y Contar tendrán una programación especial en homenaje a Malvinas

La UBA homenajeó a 180 veteranos de Malvinas que forman parte de su comunidad

“Cartas de Malvinas”, una producción fueguina rescata textos emotivos escritos durante la guerra

Entre la tragedia y el azar, una muestra de arte textil recupera las memorias de Malvinas PROGRAMA NACIONAL DE ATENCIÓN AL VETERANO Y EXCOMBATIENTE DE GUERRA

Cobertura para vos y tu grupo familiar en PAMI

En caso de precisar asistencia psicológica llamar al 139

Para emergencias psiquiátricas llamar al 138, opción 7

Both comments and pings are currently closed.