Emotivo homenaje del pueblo y el gobierno de Almirante Brown a los ex combatientes de Malvinas

La Plaza Puerto Argentino de la localidad de Malvinas Argentinas fue escenario del emotivo homenaje que llevaron a cabo hoy, sábado 2 de abril, el pueblo y las autoridades de Almirante Brown a nuestros queridos ex combatientes en el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, a 40 años del conflicto en el Atlántico Sur. Luego de las Vigilia realizada anoche, las actividades de este 2 de abril comenzaron pasadas las ocho de la mañana con el inicio de la Caravana Malvinera de los Veteranos y sus familiares. La Caravana arrancó en el Cementerio Municipal de Rafael Calzada con el descubrimiento de placas conmemorativas y la inauguración de un mural, siguió en el Monumento Honor y Gloria del Polideportivo Municipal de Rafael Calzada, por las plazoletas Ignacio Indino y Mario Rodríguez de José Mármol, sumó más paradas y desembarcó en la Plaza Puerto Argentino, donde se emplaza el Monumento al soldado. Allí la Caravana Malvinera fue recibida por el intendente interino Juan Fabiani, el diputado provincial Mariano Cascallares, el presidente del Concejo Deliberante Nicolás Jawtuschenko, autoridades municipales y cientos de vecinos de Almirante Brown que participaron del homenaje a los caídos y a los ex combatientes de Malvinas. Con el Pabellón Nacional a media asta y tras una invocación religiosa los veteranos recibieron de manos de las autoridades de la comuna, las banderas de ceremonia nacional, bonaerense y distrital con la leyenda “40 años de la Gesta 1982-2022”. Las estrofas del Himno Nacional Argentino colmaron de emoción a los presentes que unidos en el canto manifestaron un fuerte sentimiento de patriotismo y orgullo por los héroes que defendieron nuestra Patria, entre ellos los que dejaron su vida en las Islas- Omar Chaile, Ignacio María Andino, Aldo Moreno, Macedonio Rodríguez y Mario Rodríguez- en cuyos cenotafios se colocaron ofrendas florales y luego de un minuto de silencio en su honor se entregaron presentes a sus familiares. Asimismo, se descubrió una placa en el Monumento al Soldado por el 40º aniversario de la heroica Gesta. En la oportunidad, Fabiani se mostró orgullo por el trabajo de malvinización que se lleva adelante en Almirante Brown en forma articulada con la comunidad y destacó la tarea que impulsan los veteranos hace que la memoria esté “viva”. Por su parte Cascallares reafirmó el compromiso de seguir malvinizando el distrito en el afán de que nuestros héroes, que dieron todo en defensa de la soberanía nacional, tengan siempre el reconocimiento que se merecen. Por último, con el fin de homenajear a los que hicieron Patria en el sur de la Argentina, el acto se cerró con la proyección de un video institucional que exhibe algunas de las memorias y las acciones que promueven los veteranos brownianos para malvinizar el distrito. Mientras que en pos de reivindicar nuestra soberanía sonaron muy alto los acordes y fragmentos de la Marcha de Malvinas. El acto contó con la presencia del coordinador municipal de Excombatientes José Manuel Palacios, presidente del Centro de Excombatientes Puerto Argentino, Guillermo Rezk, autoridades municipales, concejales e integrantes del Consejo Escolar de Almirante Brown, delegaciones escolares y entidades de bien público. Además de la Banda de Música de la Prefectura Naval Argentina. Vigilia Una vez más, la plazoleta de la Civilidad de Adrogué, fue escenario de la vigilia llevada adelante en homenaje a los héroes de Malvinas, luego de la procesión de veteranos realizada desde el Centro de Excombatientes Puerto Argentino hasta dicho espacio público. Allí fueron recibidos por el intendente interino Juan Fabiani. Participaron también el coordinador municipal de Excombatientes José Manuel Palacios, y el titular del centro de excombatientes, Guillermo Rezk, entre otras autoridades, además de vecinos y fuerzas vivas de la comunidad.

Both comments and pings are currently closed.