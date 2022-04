El Presidente pidió al Reino Unido que abandone la “injustificada presencia militar” en Malvinas

El presidente Alberto Fernández reclamó al Reino Unido que cumpla con las resoluciones de la ONU para reanudar el diálogo sobre la soberanía de las Islas Malvinas y le pidió que “abandone la injustificada presencia militar” en el archipiélago, al tiempo que realizó un reconocimiento al “coraje inigualable” de los excombatientes, al cumplirse este sábado 40 años del inicio de la guerra. Así lo afirmó al encabezar este mediodía en el Museo Malvinas, ubicado en el predio de la ex ESMA, el acto central por el Día del Veterano, la Veterana y los Caídos en el conflicto de 1982 que enfrentó a la Argentina con el Reino Unido. “Qué nunca más los excombatientes de Malvinas vuelvan a caer en el olvido y el silencio de parte de ningún gobierno”, expresó emocionado el Presidente al inicio de su discurso. “Qué nunca más los excombatientes de Malvinas vuelvan a caer en el olvido y el silencio de parte de ningún gobierno” Alberto Fernández Del acto participaron los exmandatarios latinoamericanos de Uruguay, José ‘Pepe’ Mujica; de Bolivia, Evo Morales y de Paraguay, Fernando Lugo, así como veteranos de la guerra y familiares de caídos, Madres de Plaza de Mayo, ministros y funcionarios del gabinete nacional, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, entre otros. El mensaje del Presidente comenzó con un pedido de aplauso para los soldados y familiares de los caídos durante el conflicto bélico y solicitó además rendir tributo a los oficiales que “pelearon dignamente”, a la vez que tuvo un especial agradecimiento hacia el teniente general retirado Martín Balza, excombatiente, presente en el acto. Asimismo, Fernández destacó la presencia de “tres amigos entrañables que han presidido sus respectivas patrias y que están acompañando y ayudando a sobrellevar mi cumpleaños en un día complejo”, en relación a Mujica, Morales y Lugo. Foto: Víctor Carreira En su discurso, Fernández afirmó que el desembarco en Malvinas, del que se cumplen 40 años, fue “una decisión a espaldas de un pueblo que sólo intentaron confundir y manipular”, al tiempo que destacó que “los soldados argentinos enfrentaron a una potencia con escasos medios, pero con enorme valentía y un coraje inigualable, y el apoyo del pueblo”. “Debemos decirlo: aquellos militares que avergonzaron a nuestras Fuerzas constituyen un pasado al que nadie quiere volver. Lo hemos logrado por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política”, sostuvo. Asimismo, el Presidente volvió a destacar la “valentía y el coraje” de los soldados, al afirmar que “aún en la derrota tuvieron una extraordinaria entereza”, tras lo cual puso de relieve que “la cuestión Malvinas es una política de Estado” y remarcó que las islas “fueron, son y serán argentinas”. En su reclamo al gobierno inglés, Fernández señaló: “Solicito al Reino Unido que cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas”, y volvió a exigir una “solución negociada y pacífica” al conflicto de soberanía por las islas que se mantiene vigente. Foto: Víctor Carreira Además, pidió al Reino Unido que “abandone la injustificada presencia militar” en las islas Malvinas, ya que es una “zona de paz y de cooperación”. “Seguiremos trabajando en el más profundo respeto para recuperar lo que nos corresponde, por nuestro derecho, por la memoria de las víctimas”, insistió. En ese sentido, el Presidente aseguró que “hoy renovamos nuestro sentimiento y nuestras convicciones. Malvinas nos une” y puso de relieve la necesidad de “honrar a quiénes perdieron la vida, defendiendo su territorio”. “Construyamos todos los días la Argentina unida que tanto necesitamos y que nos merecemos ¡Viva la patria!”, concluyó su discurso que generó aplausos entre los presentes. Foto: Víctor Carreira Previamente, el Presidente, Massa, el canciller Santiago Cafiero; la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y el ministro de Defensa, Jorge Taiana, entregaron 15 medallas de reconocimiento a excombatientes de Malvinas y familiares de caídos. El acto, que se realizó en el ingreso al Museo Malvinas, comenzó con la lectura de un documento en el que se reafirma el reclamo de soberanía, tras lo cual el tenor, excombatiente y sobreviviente del hundimiento del crucero ARA General Belgrano, Darío Volonté interpretó Aurora. Luego la cantante Dolores Solá entonó el Himno Nacional, se realizó un minuto de silencio en homenaje a los caídos y finalmente Luna Sujatovich cantó la Marcha de las Malvinas.

