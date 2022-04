Secundarios bonaerenses: Vuelven las notas numéricas pero con un esquema distinto a la pre pandemia

Tras dos años de cierre de escuelas, virtualidad, regreso en burbujas y demás complicaciones producto de la pandemia, regresa la valuación numérica que había sido suspendida por una conceptual por las dificultades de evaluar el desarrollo de los estudiantes en esas condiciones. Es un esquema de transición hacia la vieja normalidad. La calificación numérica llegará cuando la materia este aprobada. Los boletines mantendrán las valoraciones conceptuales y no habrá notas. Los establecimientos educativos entregarán Registros Institucionales de Trayectorias Educativas (RITE) a estudiantes dos veces al año al cierre de cada cuatrimestre. Estos registros tendrán una valoración cualitativa en tres categorías: Trayectoria Educativa Avanzada (TEA), que implica al menos el 70% de los contenidos aprobados, Trayectoria Educativa en Proceso (TEP) y Trayectoria Educativa Discontinua (TED). Una vez aprobada la materia, a fin de año la nota podrá oscilar entre 7 y 10. La primaria seguirá con evaluación conceptual, aunque todavía no hay detalle de esta modalidad.

