Habrá un bono extraordinario para jubilados y pensionados

El Gobierno confirmó que “en las próximas 48 horas” anunciará un bono extraordinario para jubilados y pensionados, según adelantó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, como una forma de asistir a uno de los sectores de la población más afectados por la aceleración de los precios de la canasta básica alimentaria. “Va a haber un bono para jubilados. Lo están trabajando Fernanda Raverta (titular del Anses) con Martín Guzmán (ministro de Economía)”, aseguró Cerruti esta mañana en una conferencia de prensa en Casa Rosada. “Los detalles con respecto al bono se están trabajando en este momento”, agregó la funcionaria. El monto del bono sería de $ 6.000, un monto que aún no tiene confirmación porque la cifra final se está definiendo por estas horas. De todas formas, la confirmación sobre condiciones y monto final del bono, aseguró Cerruti, se dará “en las próximas 48 horas, no más”. “Será anunciado en las próximas horas por quienes están a cargo del tema y por el Presidente de la Nación”, dijo la portavoz presidencial. La decisión de otorgar un nuevo bono coincide con las medidas tomadas por los ministerios de Desarrollo Productivo, y de Agricultura, Ganadería y Pesca para contener el alza de precios. El Gobierno ya había recurrido al otorgamiento de bonos extraordinarios para jubilados y pensionados de menores haberes en 2019, 2020 y 2021. Gabriela Cerruti afirmó que “la Argentina está en un momento bisagra”. (Foto Gustavo Amerelle) Puntualmente, otorgaron dos bonos de $5.000 en diciembre de 2019 y enero de 2020 para las jubilaciones mínimas y otro de $ 3.000 en abril de ese año para los haberes en iguales condiciones; mientras que en abril y mayo de 2021 se dieron bonos de $ 1.500 para jubilaciones de hasta $30.856, en aquel entonces equivalentes a 1,5 jubilaciones mínimas. En agosto de 2021 dio un bono de $5.000 y, finalmente, en diciembre de 2021, los jubilados que cobraban hasta dos jubilaciones mínimas ($37.062) percibieron hasta $8.000. De acuerdo con la ley de Movilidad Jubilatoria -sancionada en 2020 en reemplazo a la establecida en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri- los ajustes en las jubilaciones son trimestrales en base a la combinación en partes iguales de la evolución de la recaudación previsional y de los salarios establecida en la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). Para el trimestre diciembre 2021-febrero 2022, el ajuste fue de 12,11% y la inflación acumulada en el mismo período fue del 12,9%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), con subas del 3,9% en enero y el 4,7% en febrero. Sin embargo, el segmento de Alimentos y bebidas, la división de mayor incidencia en el IPC, marcó una suba de 7,5% en febrero, 2,6 puntos porcentuales por encima del registro previo y el dato más alto de la serie que inició Indec en 2016. El pasado 10 de febrero se anunció un nuevo aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares y universales del 12,28% para el trimestre marzo- mayo, de forma que el haber mínimo para jubilados quedó fijado en $32.630,4. “Si se compara los índices de movilidad con la fórmula anterior y los resultantes de la aplicación de la ley actual, se observa un mejor desempeño de la reciente norma. La actualización jubilatoria, en caso de haberse mantenido la fórmula votada a finales de 2017 (70% inflación 70% y 30% salarios) hubiese sumado 49,6% en 2021 y 9,9% en marzo de 2022”, señaló un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). La portavoz dijo que Gobierno espera que la Corte Suprema de Justicia “tome en cuenta” los planteos de las provincias.(Foto Gustavo Amerelle) (Foto Gustavo Amerelle) Por su parte, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) realizó una estimación del costo fiscal que tendría un eventual bono de $10.000 a jubilados y de $7.000 para beneficiarios de las asignaciones universales por hijo y por embarazo, además del ya anunciado de $6.000 para quienes cobran el Plan Potenciar Trabajo y una actualización del 50% de la Tarjeta Alimentar para el resto del año. Todos esos recursos adicionales representarían una erogación de $138.000 millones, equivalentes al 0,18% de Producto Bruto Interno (PBI), según el CESO.

