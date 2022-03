Polémica: Gustavo Beliz anticipó que el Gobierno trabaja en “un pacto para el buen uso de las redes sociales que deje de ‘intoxicar’ la democracia”

El Gobierno trabaja en “un pacto para el buen uso de las redes sociales que deje de ‘intoxicar’ la democracia. Así lo adelantó el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, quién anticipó hoy que el Consejo Económico y Social es el organismo que trabaja en esa misión. Las declaraciones se dieron en el marco de la presentación de la Agenda Productiva Federal del Consejo Económico y Social, y el tema llamó la atención, ya que siempre se encienden las alarmas cuando se habla de regulación de los espacios de expresión. “Vamos a profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común”, aseguró Beliz. “Ya estamos trabajando con un estudio pionero que marca y propone un pacto para el buen uso de las redes sociales y que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia ”, resaltó Beliz. El funcionario que responde al círculo más cercano a Alberto Fernández aseguró se han convocado a 40 universidades del país para “pensar y proponer estas iniciativas”. La regulación de las redes sociales en democracia, un tema controversial “Redes para el bien común es un programa que, a partir de la adhesión de la República Argentina al Pacto por la Información y la Democracia, persigue el objetivo de abordar los múltiples desafíos del ejercicio de la ciudadanía en tiempos de Internet”, se detalla en la web del Consejo. Redes sociales: el Gobierno adelantó que busca regular su uso para que no “intoxique a la democracia”. (Foto: archivo) La idea es “aprovechar al máximo el potencial democrático que ofrecen las plataformas virtuales, avanzando hacia la construcción de entornos digitales plurales y respetuosos que favorezcan la amistad social”. De entrar en vigencia, se pondrá el eje en “la preocupación real y concreta de las democracias contemporáneas ante los efectos negativos de la desinformación y los discursos de odio para reducir su incidencia es una tarea compleja que requiere que se convoque a un debate amplio con la participación de toda la sociedad”. ¿Cuál es el objetivo que persigue el programa presentado por el Gobierno? Desde el programa “Redes para el bien común” se organizarán Foros abiertos sobre ciudadanía en tiempos de redes y sobreinformación. Se trata de encuentros que se llevarán a cabo, durante los meses de octubre y noviembre, en 5 regiones del país: norte, centro, cuyo, sur y bonaerense”, se indicó. El objetivo es formular recomendaciones basadas en evidencia para la adopción de “políticas públicas que permitan construir entornos digitales respetuosos“; desarrollar investigaciones que incrementen el conocimiento de los problemas de mayor relevancia en el campo de las comunicaciones en entornos digitales; evaluar el grado respeto a los principios del Pacto Internacional para la Información y la Democracia por parte de las entidades que integran el ecosistema digital del país.

