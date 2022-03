El municipio y la provincia acompañan con asistencia alimentaria a personas celiacas

El diputado bonaerense Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, participaron de una jornada de asistencia alimentaria a personas celíacas, a través de un trabajo articulado con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. La jornada se llevó adelante en la Casa de la Cultura, donde se hizo entrega a decenas de familias brownianas un kit con alimentos aptos para celíacos, además de información y recetas para lograr una alimentación saludable. En este sentido, Juan Fabiani destacó la “importancia de esta política pública que acompaña a las familias con los elevados gastos de los productos específicos de celiaquía”, mientras que Mariano Cascallares subrayó “la labor de un Estado presente en las necesidades de los vecinos y vecinas” y del trabajo articulado con Provincia. La iniciativa se desarrolló en el marco del Programa de Asistencia Alimentaria al Paciente Celíaco (PAAC), que tiene como objetivo garantizar la seguridad alimentaria en personas con condiciones de vulnerabilidad social, quienes por su celiaquía necesitan asistencia especial. Dijeron presente en la actividad también el director de Acceso a la Seguridad Alimentaria, Nicolás Cuello, y la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos de Almirante Brown, Bárbara Miñán, entre otras autoridades.

