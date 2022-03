Córdoba cierra los centros masivos de testeo y vacunación de Covid-19

Las autoridades de Córdoba confirmaron que a partir del 1 de abril se cerrarán los centros masivos de testeo y vacunación contra el Covid-19. De esta manera solo seguirán habilitados 800 espacios descentralizados como los hospitales. Esta noticia da un nuevo indicio de que la pandemia está llegando a su fin y que el sistema sanitario está garantizando la atención médica para otras enfermedades como la Gripe A. A su vez desde marzo el gobierno no dio a conocer los datos diarios del coronavirus. “A fines de abril evaluaremos si es necesario que sigan funcionando los cuatro centros en la capital. No sabemos qué puede pasar en este invierno”, indicó Ariel Aleksandroff, secretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba. Pese a que la cartera sanitaria prevé que en invierno haya un aumento de casos, las autoridades manifiestan que solo hay que testearse si la persona tiene síntomas. Actualmente se indicó que muchos ciudadanos que fueron a hisoparse dieron negativo y que un examen terminó confirmando que se trataba de la gripe estacional de todos los años. “Los centros masivos nos permitió avanzar rápidamente con la inmunización contra el coronavirus sobre un gran porcentaje de la población, pero desde noviembre del año pasado, arrancó una descentralización de la inoculación para brindar una mayor accesibilidad”, señaló Laura López, jefa del Área de Epidemiología de la provincia. De esta forma los centros de vacunación estarán ubicados en los establecimientos para que la gente complete su esquema de inoculación. Un dato alentador es que este fin de semana se realizaron más de 1.300 hisopados y solo hubo 42 casos confirmados, cuando el pico máximo fue de casi 10 mil testeos por día.

