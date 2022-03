Acuerdan un precio de referencia para el pan francés por 90 días

La Secretaría de Comercio Interior de la Nación y representantes de diversas cámaras y federaciones del sector panadero firmaron este martes un acta acuerdo en base al cual reconocen como precio de referencia para el kilo de pan francés el rango comprendido entre $220 y $270 en todo el territorio nacional por un plazo de 90 días. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, junto a la subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, Liliana Schwindt, mantuvo este martes por la tarde un encuentro con representantes de diversas cámaras y federaciones del sector panadero. Los valores de referencia entrarán en vigencia a partir de la puesta en funcionamiento del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, el mecanismo de compensación mediante el cual el Gobierno nacional garantiza el desacople del precio local de la tonelada de este cereal de los precios internacionales, ante la fuerte alza de estos últimos por el conflicto bélico entre Ucrania y la Federación Rusa. Durante la reunión, Feletti explicó a los presentes los detalles del funcionamiento del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino: “Con fondos públicos provenientes del aumento de las retenciones a la harina y el aceite de soja, se va a fijar el precio de la tonelada de trigo a $25.000, que es el precio que había en febrero; con lo cual, la bolsa de harina 000 va a estar en $1.150 y la 0000 en $1.380″. Foto: archivo. “Los molinos van a tener que entregar la bolsa de harina industrial a ese precio, porque el Estado va a subvencionar la diferencia de lo que valga la tonelada de trigo”, aseguró y, en esa línea, acentuó que va a haber una “fuerte política de fiscalizaciones” para monitorear que se respeten los precios acordados en toda la cadena del pan y el abastecimiento. Además, las partes acordaron continuar con nuevas mesas de trabajo para seguir abordando diversas cuestiones que hacen al valor final de venta al público de productos esenciales para la alimentación cotidiana de las argentinas y los argentinos. Con el objetivo de explicar de qué modo va a funcionar el Fondo Estabilizador y comprometer a los diversos actores en la política de precios que lleva adelante el Gobierno nacional, el secretario y su equipo mantuvieron tres reuniones más vinculadas al impacto del precio del trigo en la mesa de las y los argentinos. La primera fue con la Asociación de Propietarios de Pizzerías, Casas de Empanadas y Actividades Afines (Apyce); la segunda, con la Federación de Entidades de Fabricantes de Pastas Frescas de la República Argentina (Fefapaf) y el Centro de Fabricantes de Pastas Frescas de la Provincia de Buenos Aires; y, por último, con la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina (Apyminra). Como producto de estos encuentros se acordó trabajar para la conformación de una mesa de la harina, que permita dar seguimiento a la situación de este mercado y generar los insumos necesarios para dar respuesta a las principales problemáticas del sector. Acuerdo de Comercio con panaderos. Fueron parte de la reunión en representación del sector panadero Miguel Di Beta, José Hernández y Martín Leira, de la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (Faipa); Raúl Santoandre y Néstor Fabián López, de la Federación Industrial Panaderil de la Provincia de Buenos Aires (Fippba); José Álvarez y Eduardo Rama, de la Cámara de Industriales Panaderos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Daniel Romano, de la Cámara de Panaderos de Salta. Además, estuvo presente Gastón Frutos, de la Federación de Obreros y Empleados Panaderos de la Provincia de Buenos Aires (Foepa).

