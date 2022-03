Sileone, Cascallares y Fabiani encabezaron el inicio del ciclo lectivo en la nueva Escuela Técnica N° 5

El diputado bonaerense Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezaron junto al director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, el inicio del Ciclo Lectivo 2022 de la nueva Escuela de Educación Técnica N°5, en la localidad de Rafael Calzada. La jornada se realizó en el establecimiento ubicado en Jorge N° 3838, en el predio de la Congregación del Verbo Divino de Rafael Calzada, luego de que el Municipio firmara un comodato por 25 años para que funcione en el lugar la nueva escuela. Actualmente están en funcionamiento tres aulas y próximamente comenzarán las obras de ampliación. En este sentido, en una primera etapa se pondrá el valor del edificio existente con aulas, dependencias y sanitarios, beneficiando directamente a alumnos y alumnas de San José, San Francisco Solano, Rafael Calzada, José Mármol y Adrogué, en el marco de un proyecto que es esperado por la comunidad desde hace 20 años. El emotivo acto comenzó con la entrega de banderas de ceremonia nacional, provincial y distrital, continuó con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino y finalizó con las palabras de las autoridades. “Quiero agradecer a todos y todas por ser parte de este inicio de clases tan importante, especialmente a la comunidad educativa y al Verbo Divino por ser parte necesaria de este sueño que teníamos como Municipio y que hoy estamos cumpliendo”, sostuvo Juan Fabiani. Y agregó: “Para nosotros la escuela pública es un pilar y venimos trabajando para que sea de calidad porque eso hace el futuro de nuestro distrito y nuestra comunidad”. A su turno, Mariano Cascallares destacó que “en seis años de gestión duplicamos la capacidad y cantidad de escuelas técnicas. Primero en 2018 con la Escuela Técnica Agraria, luego en 2021 con la Escuela Técnica N°4 de Burzaco y hoy con la N°5 en Rafael Calzada. Es un verdadero orgullo porque nos da un perfil de desarrollo muy necesario para Almirante Brown”, remarcó. Mientras que Sileoni subrayó la “importancia de la puesta en marcha de una nueva técnica” y también “el trabajo realizado en materia educativa por el Municipio de Almirante Brown”. “Estamos felices por esta nueva institución y también por la presencialidad plena porque la educación es conocimiento pero también vínculos”, agregó. Finalmente, también se expresó la directora de la Escuela Técnica N°5, Andrea López, quien remarcó su “enorme alegría y orgullo de formar parte de este nuevo establecimiento para Almirante Brown”, al tiempo que agradeció “a todas las personas que hicieron realidad este sueño”. Posteriormente, las autoridades dialogaron con los estudiantes y recorrieron el predio, cuya superficie total es de 4.000 metros, donde próximamente iniciarán las obras de ampliación. De la jornada participaron también el jefe de Gabinete de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, Pablo Urquiza; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown, Sergio Pianciola; la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva; el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo; la subsecretaria de Educación, Paula Falcón; el subsecretario de Infraestructura Escolar y Arquitectura, Sebastián Vestillero y el delegado José Canto. Además, dijeron presente también autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires; el jefe de Inspección de Educación Regional, Leonardo Lafflito, y la jefa inspectora de Educación Distrital, María Inés Centurión, además de representantes de la comunidad educativa de las otras cuatro escuelas técnicas del distrito, docentes y alumnos.

