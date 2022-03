Censo virtual: Ponen a las 12 delegaciones municipales a disposición de los vecinos

El Municipio de Almirante Brown informó que en las 12 delegaciones municipales en las distintas localidades “hay equipos y personal especialmente capacitado que ya está brindando asistencia y asesoramiento” a quienes se acerquen a completar el Censo 2022 en forma virtual, una alternativa segura y efectiva que permite acelerar el proceso en marcha. En tal sentido, en cada una de las delegaciones de la Comuna, en el horario de 9 a 14, hay personal con dispositivos electrónicos para asesorar o ayudar a completar el censo digital al vecino que requiera de su ayuda. Para completar el censo de manera digital, la vecina o el vecino debe contar previamente con un mail o correo electrónico, al que le llegará luego el correspondiente certificado de que fue censado. Mariano Cascallares indicó que “estamos trabajando muy fuerte para que la mayor cantidad de vecinos se sumen al Censo Virtual porque con este mecanismo novedoso se acelerará y agilizará considerablemente todo el proceso”. Por su parte el intendente interino Juan Fabiano concluyó: “Convocamos a las y los brownianos a acercarse a las delegaciones municipales o a los puestos de El Estado Presente en tu Barrio para completar el censo virtual”. En cada una de las delegaciones municipales se proporcionan folletos con un código QR, que se podrán utilizar enfocándolo con la cámara de su teléfono digital, y esto lo llevará directamente a poder concretar el censo en forma digital, además de proporcionarle información. Así, los vecinos podrán concurrir de lunes a viernes a la delegación de Burzaco, sita en Roca y 9 de Julio, a metros de la estación; a la de Claypole, sita en 17 de Octubre 921; a la de Rafael Calzada, en General Güemes 1996;a la de Don Orione, ubicada en Araujo y Diamante y a la de Gew, en Sarmiento 380. También podrán hacerlo en la Delegación Longchamps, en avenida Chiesa 851, frente a la estación; en Malvinas Argentinas, Policastro 2389; en José Mármol, en Bynnon y 20 de Septiembre; en Ministro Rivadavia, 25 de Mayo al 400 y Rocha; en la de San José, Salta 1915, y en la delegación Adrogué, en el local 245 del Boulevard Shopping, en avenida Hipólito Yrigoyen 13200. Por otra parte, en la delegación en San Francisco Solano -Los Lirios 423 y Glicina- se están concretando trabajos en estos días, por lo que quienes realizarán la tarea de asesorar a los vecinos y ayudarlos a completar el trámite digital lo harán, también en horario de 9 a 14, en el cercano Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) 7, sito en Anémona 6445 entre Clavel y Camelia. Cabe consignar que uno de los objetivos del Censo 2022 es cuantificar y caracterizar las viviendas, los hogares y la población del país. Las personas que habiten en viviendas particulares de áreas urbanas podrán responder el Censo digital hasta el miércoles 18 de mayo a las 8 horas.

Both comments and pings are currently closed.