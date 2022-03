El Gobierno oficializó la suba del salario mínimo y de la prestación por desempleo

El Gobierno oficializó la suba del salario mínimo, que llegará a poco más de $47.000 a fin de año, y de los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo. La decisión se formalizó por medio de la Resolución 4/2022 del Ministerio de Trabajo, publicada en el Boletín Oficial. El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil se reunió el 16 de este mes y ahí acordó una mejora escalonada de ese haber y de la prestación de desempleo. Ahora, el Poder Ejecutivo fijó oficialmente para todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley N° 20.744, en el Régimen de Trabajo Agrario, de la Administración Pública Nacional y de todas las entidades y los organismos del Estado Nacional en que actúe como empleador, un Salario Mínimo, Vital y Móvil, excluidas las asignaciones familiares. De acuerdo con lo dispuesto, se establecieron las siguientes sumas: A partir del 1° de abril de 2022 , en $38.940 para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo, y de $194,70 por hora para los trabajadores jornalizados.

y respectivamente, a partir del . $13.292 y $22.153 respectivamente, a partir del 1° de diciembre de 2022. En la Resolución, el Gobierno destacó que el el consenso obtenido en el ámbito del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil “contribuye al fortalecimiento del diálogo social y de la cultura democrática en el campo de las relaciones del trabajo”.

