Cascallares y Fabiani presentaron a 60 nuevos policías que desembarcaron en Brown

El diputado bonaerense Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezaron la presentación de 60 nuevos policías de la Provincia de Buenos Aires que a partir de ahora se sumarán a la prevención del delito en los barrios y en las localidades de nuestro distrito. La jornada se llevó adelante en el Centro de Operaciones Municipal (COM) de Burzaco, ubicado en la avenida Monteverde N°4393, donde Cascallares y Fabiani recibieron a las y los nuevos agentes y posteriormente mantuvieron una reunión con el equipo de seguridad local. “Quiero darles la bienvenida y agradecerles por su enorme vocación de ponerse al servicio de los vecinos y vecinas de Almirante Brown. Para nosotros es muy importante contar con ustedes”, sostuvo Juan Fabiani. Mientras que Mariano Cascallares destacó el trabajo articulado con el Gobierno Bonaerense y subrayó la “importancia de seguir sumando personal, equipamiento y herramientas para potenciar y fortalecer la seguridad en el distrito”. “Hoy nuestros vecinos cuentan con el compromiso de 60 nuevos agentes de seguridad que se suman al trabajo que se viene realizando”, añadió Mariano Cascallares.

El Municipio de Almirante Brown viene trabajando muy fuerte para sumar herramientas para la prevención como el Centro de Operaciones Municipal (COM) más moderno de la Provincia de más de 2300 metros cuadrados, En 2021 se sumó tecnología actualizando la totalidad de software de monitoreo de cámaras y ampliando el tendido de fibras ópticas. Se incorporó analítica de video para las pareas de prevención, y el sistema de videosinopsis que permite acortar de manera significativa los tiempos de búsqueda para las investigaciones policiales y judiciales.

Además se incorporó un video wall para el trabajo en tiempo real de una persecución o de cualquier evento de emergencia.

El año pasado se adquirieron 212 móviles policiales cero kilómetro renovando toda la flota e incrementando las cuadrículas para el patrullaje.

También se instalaron 30 Tótems de seguridad en espacios públicos y cercanías de escuelas y centros comerciales. Se inició la instalación de 150 paradas seguras. Se puso en marcha el programa ALARMAS COMUNITARIAS que ya lleva 310 equipos instalados, y se potenció la app Alerta Brown que ya utilizan más de 43 mil vecinas y vecinos.

Hoy Almirante Brown cuenta con más de 1600 cámaras de monitoreo operativas incluyendo a las instaladas en las líneas del autotransporte de pasajeros.

Del acto participaron la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana de Almirante Brown, Paula Eichel; el titular de la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante local, Martín Borsetti;el jefe de Zona AMBA SUR II, Andrés Acuña Regalini; el P.D.S de Alte Brown, Ariel Gustavo Darnet; el representante del comando de Patrullas Almirante Brown, Matías Sáez; de la Unidad de Policía de Prevención Local, María Laura Amaya; y de la Comisaría de la Mujer y Familia, Patricia Elizabet Sánchez.

También dijeron presente autoridades de la Comisaría 1ra. de Adrogué, Alejandro Aguirre; del Destacamento Islas Malvinas, Sergio Rovira; de la Comisaría 2da. de Burzaco, Cesar Cacioli; de la Comisaría 3ra. San José, Cristian Gimenez; de la Comisaría 4ta. Longchamps, Juan Gabriel Pauloni; del Destacamento Ministro Rivadavia, Ramiro Wiesener; de la Comisaría 5ta. Rafael Calzada, Diego Sánchez; de la Comisaría 6ta. Claypole, Cristian Acevedo; de la Comisaría 7ma. Glew, Gastón Díaz; de la Comisaría 8va. Don Orione, Sergio Gómez; de la Comisaría 9na. José Mármol, Erica Barboza y de la Comisaría 10ma. San Francisco Solano, Rubén Banegas.

