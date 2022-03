La Plaza de Mayo vuelve a ser el epicentro de la conmemoración a 46 años del golpe

Dejadas atrás las restricciones que impuso la pandemia, pero utilizando barbijos intervenidos con consignas como #NuncaMás #Son30Mil #DóndeEstán para mantener los cuaidados, desde las 14 de este jueves organizaciones sociales, políticas, gremiales y de derechos humanos volverán a marchar. Todo el cronograma de actividades. Organizaciones sociales, políticas, gremiales y de derechos humanos volverán a marchar este jueves a Plaza de Mayo, tras dos años de pandemia, para recordar los 46 años del golpe cívico militar y en conmemoración del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Los organismos de derechos humanos convocan a partir de las 14 a concentrarse en avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar hacia la Plaza de Mayo, utilizando barbijos intervenidos con consignas como #NuncaMás #Son30Mil #DóndeEstán. Entre los convocantes figuran Abuelas de Plaza de Mayo; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; H.I.J.O.S. Capital; el CELS; la Apdh, la Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte; Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz; Fundación Memoria Histórica y Social Argentina; Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Madres y Abuelas vuelven a la Plaza VER VIDEO A la movilización y acto en Plaza de Mayo se sumarán distintas organizaciones sociales, gremiales y de izquierda. Por su parte, el presidente Alberto Fernández encabezará desde las 10 un homenaje a investigadores y miembros del Conicet desaparecidos durante la última dictadura militar, en el marco de los 46 años del golpe de Estado y la conmemoración del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. El acto se realizará en el auditorio del Centro Cultural de la Ciencia (C3), ubicado en la calle Godoy Cruz 2280 del barrio porteño de Palermo, con la participación del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, informaron a Télam fuentes oficiales. Durante la ceremonia, se realizará la reparación de legajos de ochos trabajadores detenidos desaparecidos durante la dictadura, que se desempeñaban en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) al momento de su desaparición. Foto: Daniel Dabove También se difundirá la publicación de un informe técnico del Conicet sobre las víctimas del terrorismo de Estado pertenecientes a ese organismo y se colocará una placa recordatoria de los investigadores desaparecidos. Desde las 9, la organización La Cámpora realizará junto a otros espacios su tradicional caminata desde el predio de la exEsma, donde ahora funciona el Espacio Memoria y Derechos Humanos, en avenida Del Libertador 8151, a Plaza de Mayo. Integrarán esa columna las organizaciones Descamisados, Martín Fierro, 13 de Abril, Corriente Nacional de la Militancia, Unidad Piquetera, Frente Social Peronista, Fetraes, Kolina, Irrompibles, Peronismo Militante, Agrupación 17 de Noviembre, Fecopba Movimiento Alfonsinista y el PJ, entre otras. En tanto, en relación a la convocatoria a marchar hacia Plaza de Mayo, el gremio docente UTE-Ctera puso como punto de encuentro a las 14 a la avenida 9 de Julio, esquina de Mayo: “Este 24 de marzo volvemos a las calles para que #NuncaMas se repita uno de los episodios más sangrientos de nuestra historia reciente”, señaló en redes sociales. Otro de los sectores que también marchará hacia la Plaza es el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), que lo hará a partir de las 11 desde la intersección de la avenida Belgrano con la 9 de Julio. Otra columna partirá a las 12 del mediodía desde el Instituto Patria, ubicado en la calle Rodríguez Peña 80, según convocó desde su cuenta de Twitter el senador Oscar Parrilli. El gremio docente UTE-Ctera puso como punto de encuentro a las 14 a la avenida 9 de Julio, esquina avenida De Mayo. Otro de los sectores que también marchará hacia la Plaza es el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), que lo hará a partir de las 11 desde la esquina de la avenida Belgrano con la 9 de Julio. En tanto, desde el espacio Encuentro Memoria, Verdad y Justicia -que integran más de 200 organizaciones de derechos humanos, sociales, estudiantiles, de trabajadores y de la izquierda política- se concentrarán a partir de las 10.30 en el Obelisco e ingresarán a la Plaza a partir del mediodía en tres columnas -por la avenida de Mayo y las diagonales Norte y Sur-, con el agregado de la consigna “No al acuerdo gobierno-FMI”. De esta columna participarán militantes y referentes del Polo Obrero y el PTS-Frente de Izquierda Unidad, como los diputados Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Alejandro Vilca. En un comunicado, adelantaron que leerán un documento que rechaza el acuerdo con el FMI, entre otras cuestiones. Previamente, desde las 9, la organización La Cámpora realizará su tradicional caminata desde el predio de la exEsma, donde ahora funciona el Espacio Memoria y Derechos Humanos, en avenida Del Libertador 8151, hasta Plaza de Mayo. Entre otras actividades previstas para mañana, la asociación Madres de Plaza de Mayo que encabeza Hebe de Bonafini entregará a las 13 el pañuelo -su máxima distinción- a la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, “en agradecimiento a su lucha”. La cita será en su sede de Hipólito Yrigoyen 1584, y luego, a las 15,30, marcharán hacia Plaza de Mayo con la consigna “con el FMI en el país, morirán más niñxs de hambre”. En tanto, el viernes -al cumplirse 45 años de la publicación de la Carta abierta de un escritor a la junta militar escrita por Rodolfo Walsh- el Espacio Memoria y Derechos Humanos de la exESMA propone intervenir el espacio público con piezas gráficas y audiovisuales que podrán encontrarse en su página web: se trata de frases en gran tamaño, stencils con la imagen del escritor y cortos para proyección, con sus respectivos instructivos. Además instalarán dos banderas de 50 metros: una en el puente peatonal sobre la avenida Lugones y la otra en la reja perimetral del predio y harán un mapping e intervención sonora en la fachada del pabellón central del Espacio Memoria, a las 19.30. Por su parte, la asociación Madres de Plaza de Mayo que encabeza Hebe de Bonafini entregará a las 13 el pañuelo -su máxima distinción- a la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, “en agradecimiento a su lucha”. La cita será en su sede de Hipólito Yrigoyen 1584, y luego, a las 15.30, marcharán hacia Plaza de Mayo con la consigna “con el FMI en el país, morirán más niñxs de hambre”.

Both comments and pings are currently closed.