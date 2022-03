En la semana de la memoria La Casa proyectará “Sinfonía para Ana”

El sábado 26 de marzo a las 20:00, cerrando la semana de la memoria en nuestro espacio, se proyectará “Sinfonía para Ana”, con la presencia de sus directores Virna Molina y Ernesto Ardito para un debate posterior a la proyección. El film, basado en la novela homónima de Gaby Meik (a su vez inspirada en hechos reales), es un conmovedor retrato de una época de idealismo que luego se derrumbará por el accionar de la Triple A y el posterior golpe cívico militar.

Ambientada en el marco del Colegio Nacional de Buenos Aires a partir de 1974, la película tiene como protagonistas a Ana (Isadora Ardito) y a Isa (Rocío Palacín), dos íntimas amigas y militantes de la UES que viven tiempos de amor y rebeldía.

Cuando Ana conoce a Lito, todo se transforma. Las presiones de sus amigos para que lo abandone y el miedo al debut sexual, la envuelven en un universo de dudas que la llevan a buscar refugio en el misterioso Camilo. Su corazón queda atrapado entre dos pasiones, mientras la dictadura oscurece su mundo con la muerte, la soledad y el terror. Con tan solo quince años Ana debe luchar por conservar su vida sin renunciar a lo que más ama.

La proyección será en la sede de LA CASA, Collet 1021, Claypole con entrada libre y gratuita. Es necesario el uso de barbijo durante la función y asistir con el esquema de vacunación completo (al menos dos dosis).

